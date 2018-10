Los chats de Nicole a Cubero: "Te levantás solo pensando cómo meterme un dedo en el ort..."

Después de que Fabián Cubero contara públicamente que había tenido que bloquear del Whatsapp a su ex esposa, Nicola Neumann, porque le mandaba muchos mensajes violentos y denigrantes, en las últimas horas se filtraron algunas capturas de las conversaciones que el ex matrimonio tenía hasta hace muy poco, y los mensajes no dejan para nada bien parada a la modelo.

Aparecieron violentos mensajes de Nicola Neumann contra Fabián Cubero.

El escándalo explotó después de que Micaela Viciconte dijera en diálogo con el programa Modo Sábado de Radio Nacional, que la ex mujer de su actual novio la insultaba y la trataba de gato en los mensajes que le enviaba al futbolista.

Micaela Viciconte aseguró que Neumann la trataba de "gato".

Luego de eso, Neumann negó que esas declaraciones de su ex y de su novia fueran ciertas, y hasta se animó a hacer un descargo profundo, en el cual reveló que su verdadero problema con Cubero es que no le pasa suficiente dinero para mantener a sus hijas.

"Está ofendido porque le reclamo que por favor pague los regalos del día del maestro, los regalos de cumpleaños de sus hijas, la empleada que cuida a nuestras hijas, mientras yo trabajo y él tiene tardes libres y muchas cosas más que no quiere pagar como la luz, el cable y de pedo me alcanza para una compra de supermercado", comentó enojada.

A raíz de esto, este martes en el programa de Fabián Doman mostraron algunos chats que se filtraron de la ex pareja, donde Neumann acusa al deportista de "infeliz", "mala influencia" y de necesitar "terapia".

Fuerte mensaje de Neumann a Cubero.

Además, en esos mensajes también se puede entender que trata de "gato" a Viciconte e insulta de manera violenta a Ivana Figueiras, amiga de Cubero.

"Encima, también mandabas a la con... seca de Ivana (Figueiras). Vos no estás bien de la cabeza, sos otra mala influencia para nuestras hijas, lamentablemente. Ninguna persona que hable pelotudeces de mí va a pisar ningún lugar de mis hijas (más que tu departamento), ¿me escuchaste? Que te quede claro porque voy a ir con un juez. Sos tan infeliz que te levantás solo pensando cómo meterme un dedo en el ort... a mí y estás perjudicando a tus hijas. Andá a terapia pibe", dice en uno de los chats filtrados.

Neumann trató de "gato" a Viciconte en uno de los chats.

Al mismo tiempo, en otra de las conversaciones se puede leer que la rubia acusa a Micaela Viciconte de "gato", ya que argumenta disgustada que sus hijas no tienen porque quedarse al cuidado de ella mientras su padre no está.

El mensaje de Neumann contra Cubero y Viciconte.

"Sos un papelón a la vida. Si estuvieras con alguien que se pudiera tener buena relación, me hubiera encantado, sobre todo, por mis hijas. La cagaron los dos por descerebrados", dijo por último en las conversaciones que trascendieron.