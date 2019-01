¡Otra vez! Laurita dijo que quiere que Cabré sea el padre de sus hijos: lo mismo le había dicho a Fede Bal

Laurita Fernández está pasando por su mejor momento: es la gran protagonista de Sugar en Mar del Plata –la función encabeza la lista de las obras más vistas en La Feliz y se ubica segunda detrás de Siddharta a nivel nacional, según la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET)- y según sus propias palabras le encantaría Nicolás Cabré sea el padre de tus hijos.

Laurita habló de todo en Intrusos.

Sí, la ex jurado del Bailando por un sueño no lo dudó y aseguró durante una entrevista con la revista Caras que quisiera formar una familia con el actor. "¿Querés que Nicolás sea el padre de tus hijos?", le preguntó la periodista. Y la bailarina asintió: "¡Sí, ojalá!”.

Y agregó: “Con él me pasó algo que no me había pasado nunca, pensar en formar una familia con alguien el día de mañana. Tuve relaciones y amores antes, pero no proyectaba. También pasamos las Fiestas juntos. Primero fui yo con su familia y después él vino con la mía".

Para colmo, en diálogo con Intrusos afirmó que nunca sintió esto con tanta “seguridad” como ahora. “Nunca había expresado eso con tanta seguridad, es la primera vez que me pasa. Es la primera vez que siento esto, estoy con otra seguridad y tranquilidad”, explicó.

Pero lo cierto es que la bella rubia ya había pronunciado similares palabras años atrás, cuando estaba en pareja de Fede Bal. En una tapa de Gente, Laurita aseguró que el hijo de Carmen Barbieri había “madurada” y que por tal razón quería “casarse y tener hijos” con él.

Las tapas de la polémica.

Esto último finalmente no ocurrió, lo que no indica que pueda cumplir su sueño de convertirse en mamá con el actor. Durante la nota que le brindó al ciclo de América, Laurita reveló cómo comenzó su relación con Cabré. “Empezamos a charlar cuando él se baja del espectáculo. Si él no se hubiera bajado de Sugar, no hubiéramos estado juntos”, contó.

Según detalló, ambos tenían la “mejor onda” a la hora de trabajar en Sugar, pero aclaró que hasta el momento de la renuncia del actor no tenían ninguna relación abajo del escenario. “Apenas llegue me vincularon con él y ni siquiera lo conocía. Durante la última función de él, yo la hice con mucha fiebre y ahí empezamos a hablar”, afirmó la bailarina.

Por otra parte, tuvo fuertes palabras para con ShowMatch, programa al que acusó de generarle varios problemas durante el 2018. “Padecí mucho que me ataquen, pero después entendí que esos ataques comenzaban cuando se encendían las cámaras de ShowMatch. Cuando entendí que era el programa, me relajé”, dijo la ex jurado del certamen de baile.

En esa línea, se refirió al “no” que recibió de parte de Marcelo Tinelli y su producción ante el pedido para participar de la ceremonia de los premios ACE, evento donde fue distinguida como revelación por su protagónico en Sugar. “Re quería ir a la ceremonia del premio. Empecé haciendo musicales….pero entendí que era un compromiso que había asumido con el programa”, dijo.

Sugar lidera en Mar del Plata.

Y sumó: “Pedí el permiso para faltar y me dijeron que no. El jurado no fue el lugar que más disfrute. Se los agradezco, pero la pasé como el tuje. Para muchos es un juego, pero a veces cuando me dicen algo me lo tomo enserio. Lo padecí”.

Y es que al referirse a su participación en el selecto grupo que se encargó de puntuar a las parejas en el certamen, Laurita fue clara: “Es un juego que no sé jugar muy bien. Disfrutaba más bailar. Pero hasta que no lo viví, no me di cuenta que lo que más me gustaba era bailar”.

Al finalizar, la conductora radial le dedicó unos cuantos segundos al conflicto que protagonizó con Flor Vigna por la polémica foto de “Mi Hermano es un clon”. “Fueron otras cosas por las que tanto él como yo decidimos hablar en privado. Cuando se prende la cámara de Showmatch…..y creo que nunca lo van a terminar de entender porque yo nunca voy a hablar”, dijo.

Y sentenció: “Si del otro lado decidieron exponer y contar la versión que quieran, ya es problema de cada uno. A mí no me molestó la foto, lo dije siempre. Me molestaron otras cosas, aparte yo también laburo, me ha tocado bailar pegada a gente y disfruto verlo a Nico en su trabajo. Cuando tengo certezas, yo soy así y te encaro en privado, por fuera de las cámaras”.