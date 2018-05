Violencia, ludopatía y alcohol: el oscuro prontuario del padre de las hermanas Nara

En los últimos días, Andrés Nara, el papá de Wanda y Zaira, apareció en televisión nuevamente después de que su ex novia, Florencia Olivera, lo denunciara en la Justicia por violencia de género.

Aunque el mediático salió a defenderse, lo cierto es que esta no es la primera vez que su nombre aparece asociado a un escándalo, ya que desde que sus hijas son parte del mundo del espectáculo, muchas han sido las acusaciones que recibió.

Antes de que las hermanas Nara fueran famosas, la familia permanecía unida.

Polémico divorcio

En el 2014, y tras más de 20 años de matrimonio, Andrés Nara y su esposa, Nora Colosimo, se separaron por una supuesta infidelidad del mediático, quien habría conocido a Carina Tononi cuando todavía estaba casado.

Andrés Nara le habría sido infiel a su esposa con Carina Tononi.

Aunque el complicado divorcio pasó desapercibido por la separación de Wanda Nara con Maxi López, la realidad es que la abogada de Nora Colosimo llegó a confesar públicamente que el papá de las hermana había hecho transacciones turbias para sacarle plata a su mujer y no dejarle nada a su nombre.

Después de varios meses de lucha, finalmente la mamá de Wanda y Zaira rehízo su vida, y a finales de 2015, se volvió a casar. Algo parecido ocurrió con Andrés Nara, quien al separase de su mujer, comenzó un romance con "Cari Nara".

Andrés Nara no tiene relación con sus hijas.

La ruptura con Cari Nara

Sin embargo, esta relación no terminó del todo bien, porque tras varios años de amor, los escándalos empezaron a aparecer en la pareja, después de que Nara dejara en vivo a su novia.

Sentada en Intrusos, Carina Tononi habló del enfrentamiento que tenía con las hijas de su novio y, en medio de su discurso, la cantante denunció que Zaira y Wanda Nara habían dejado morir a su abuela. Enojado ante crueles palabras, el mediático se comunicó telefónicamente para dar por finalizado su vínculo con su novia.

"Vos hiciste todos los deberes para entrar en este conflicto. Hablaste de la abuela de Zaira y Wanda. Te quejaste de la exposición y, además, el tema del cigarrillo, que vos sabes que estás con un tema letal para tu salud y no hacés nada al respecto, por todas estas cosas digo basta", dijo enloquecido.

La denuncia de la tía de las Nara

Lejos de haberse aquietado las cosas con el divorcio, la hermana de Nora Colosimo, Viviana, aseguró que antes de que sus sobrinas se convirtieran en famosas, la familia solía ser muy unida.

Wanda y Zaira Nara están descontentas con la exposición de su padre.

"Nos divertíamos, nos juntábamos a tomar mate. Wanda y Zaira se juntaban con sus primos (Matías, Rodrigo y Malena). No sabés cómo se reían, a carcajadas. Es el día de hoy que los chicos las recuerdan, las quieren mucho. Pero, por desgracia, los problemas familiares hicieron que se separen", comentó.

Sobre el matrimonio fallido de su hermana, Viviana aseguró que las cosas venían mal desde hacía un tiempo por diferentes problemas.

"Él era un jugador compulsivo, se la pasaba en el casino de Tigre. Se despertaba a las tres de la tarde y se iba a jugar. Volvía a las doce de la noche. Ella siempre me lo negó, hasta que un día explotó toda la situación. Mi hermana la estaba pasando mal porque su marido se ponía de muy mal carácter", confesó.

Además, dijo que la realidad económica de la familia era bastante mala, y que incluso en 2005, Nara usurpó una casa y le dijo a sus hijas y esposa que la había alquilado.

Viviana, tía de las Nara.

Denuncia de violencia

En medio de este pasado complejo, y de una dura historia familia, ahora Andrés Nara fue denunciado por una ex novia que lo acusa de haberla golpeado y de haberla dejado embarazada.

Florencia Olivera se presentó este martes en Intrusos, y allí reveló que las cosas entre ella y el papá de Zaira y Wanda Nara se complicaron a principios de este año, cuando el mediático la golpeó brutalmente en su casa.

Florencia Olivera denunció que fue golpeada por Nara.

"Le molestaba que yo fuera a mi perfumería a trabajar, porque decía que los clientes se me tiraban. Pasaba por la puerta de mi negocio a ver cómo estaba vestida", contó.

"Los golpes empezaron en enero, me sonó el teléfono y ahí me empezó a gritar y a pegarme en la cara. Me samarreó y me tiró en el sillón de él y me pegó cachetazos, me tapaba la boca para que no gritara, y como vive en una zona muy importante, no quería que los vecinos escucharan", dijo por último.