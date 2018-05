El héroe indocumentado: quién es el "hombre araña" malí que salvó a un bebé en Francia trepando 4 pisos

Héroe en Francia: trepó un edificio para rescatar a un bebé

Mamoudou Gassama es el hombre del que habló Francia durante todo el fin de semana. El joven malí de 22 años salvó la vida de un nene que permanecía colgado del balcón de un edificio al escalar cuatro pisos desde la calle en unos pocos segundos. El “hombre araña”, como se lo conoce, arribó indocumentado a París meses atrás y hoy se reunió con el presidente, Emmanuel Macron, quien le otorgará la ciudadanía francesa.

Todo ocurrió el sábado al norte de París, cuando Gassama observó que el niño permanecía colgando desde el balcón de un cuarto piso. En la calle se había reunido una gran cantidad de personas que pasaban por allí y observaban aterrados lo que ocurría. El joven malí de 22 años no lo dudó y comenzó a trepar.

Gassama tiene 22 años y llegó a Francia meses atrás, sin documentos.

En apenas medio minuto trepó los cuatro pisos y le salvó la vida al pequeño, que permanecía colgado de la baranda del balcón. Esta mañana el joven se reunió con el presidente Macron, quien le confirmó que le otorgará la ciudadanía francesa, ya que llegó al país meses atrás e ingresó de modo ilegal.

Emmanuel Macron recibió a Gassama.

“Vi a mucha gente gritando, subí así y gracias a Dios lo salvé. Tuve miedo cuando salvé al niño y después fuimos al salón y me puse a temblar, ya no lograba tenerme en pie, me tuve que sentar”, relató Gassama a los medios instantes después de haber trepado los cuatro pisos.