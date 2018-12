Del "poliamor" a la ebriedad: grabaron a policías teniendo sexo y borrachos en horas de servicio

Un verdadero caso de “poliamor” se vivió en Santa Fe, cuando dos policías fueron grabados teniendo sexo dentro en un patrullero, a plena luz del día y a la vista de los vecinos.

El video, claro está, se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y generó un gran debate sobre la conducta de ambos efectivos que trabajan en el ámbito de la Unidad Regional I (URI).

En las imágenes se puede observar a los uniformados a cargo de la seguridad pública de la zona manteniendo relaciones sexuales, uno encima de otro, con juego de manos y apasionados besos de por medio.

"Les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando", se defendió uno de los policías.

El secretario de control de la fuerzas de seguridad, David Reniero, indicó que los responsables del video con contenido sexual ya fueron identificados. “Nosotros no necesitamos en la fuerza a esta gente, no queremos este tipo de actitudes. Esto va a un sumario administrativo, vamos a ir por el máximo que tiene que ver con estas cuestiones”, remarcó el funcionario.

El poliamor en el patrullero.

En diálogo con Aire de Santa Fe, Reniero advirtió que hay una cadena de responsabilidades. "Sobre todo, hay que saber quiénes son los que deben controlar y de qué modo desempeñan su tarea los efectivos en diferentes lugares asignados. Esto que se hizo es la contracara de lo que debe hacer un funcionario policial. Son manchas que van en el camino inverso”, concluyó.

Pero estos dos efectivos no fueron los únicos en llamar la atención en estas fiestas, ya que otros dos fueron noticia por presentarse a trabajar borrachos en una comisaría de La Matanza. Fueron sus propios compañeros los que escracharon a estos dos uniformados al filmarlos cuando los echaban de la dependencia en total estado de ebriedad.

El video fue compartido en las redes sociales, donde se los ve al capitán Enrique Maldonado y al oficial inspector Emanuel Barroso llegar el 24 de diciembre pasado a la seccional Noroeste 5° de La Matanza, situada en el Mercado Central, vestidos de civil y discutir con sus colegas, quienes no dudaron en reprocharles el haber llegado al trabajo borrachos.

Los dos policías fueron desafectados por presentarse a trabajar borrachos.

Al finalizar el tenso ida y vuelta entre colegas, se presentaron las actuaciones administrativas correspondientes a la Auditoría General de Asuntos Internos, del Ministerio de Seguridad bonaerense, y se dispuso la desafectación de los dos policías. "Es un maleducado este tipo, borracho viene a trabajar", se puede escuchar en un fragmento del video.