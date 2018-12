Del "soy un héroe", al "hay que internarla": sigue la indignante defensa de Rodrigo Eguillor

La ola de repudio no deja de crecer contra Rodrigo Eguillor. Mientras tanto, el joven denunciado se dirige a ver la final de la Copa Libertadores. Pero antes de tomar el vuelo habló ante las cámaras de diferentes canales. Algo alterado y con la intención de "limpiar su nombre" brindó una indignante explicación sobre la denuncia por abuso sexual que presentaron en su contra. "No estoy arrepentido de nada porque no hice nada. Estoy a derecho, fui a la fiscalía y no hay nada. Yo no abusé de ella, la salvé", comenzó el relato.

"Yo fui un héroe", afirmó.

"Lo que sufro ahora es un acoso cibernético y está en el Código Penal", comenzó a justificarse luego de haberse difundido el video de descargo que Rodrigo subió a su Instagram. En el móvil que brindó proclamó su inocencia y continuó con la saga de descalificaciones a las jóvenes que lo denunciaron.

"No abusé de ella, la salvé. Ella quería suicidarse, yo como pude la sostuve. Lo que pasó en ese departamento sólo lo sabemos Lourdes S. (la denunciante), Dios, y yo. Hay testigos que afirman que la salvé. Mis amigos de Canning, que me conocen desde chiquito, de la escuela con promedio 10, saben que me lo estoy comiendo sin tener nada que ver", afirmó.

"Soy inocente"

"Todas las denuncias son inventadas. Tenía 4 mil seguidores en Instagram, pero no quería ser famoso, ni nada. ¿Vos te pensás que me gusta estar acá? Que mi vieja me vea, mi hermana, todos me conocen. Saben que soy un pibe con problemas, pero no hago eso. Nunca tuve un problema ni con una ex novia. Si reconozco que las lastimé pero a nivel emocional, nunca físico ni abusé ni acosé a nadie", sostuvo.

"Nunca físico ni abusé ni acosé a nadie"

Ante el pedido de que se explique mejor lo que quiso decir, sostuvo: "Soy un chico problemático, pero no va más allá de una pelea. Soy malo en el sentido de que las lastimo con mis formas, pero no tuve problema ni judicial ni penal. Acá hay personas que hablan de mi y no me conocen. Eso no lo voy a permitir".

Luego, ante distintas interrupciones para repreguntar, el joven se molestó por no poder terminar su relato y pidió que se pongan en su lugar. "Pónganse un segundo en mi lugar, en las redes se me acusa de un delito federal, tengo denuncias y amenazas de todo tipo. Pero saben qué, son acusaciones que por la carencia de pruebas quedarán en nada. Yo me acerqué hasta la fiscalía y la caratula es averiguación ilícita. No tienen nada porque no hay nada", sostuvo.

Sobre el episodio en el cual es denunciado, Rodrigo aseguró que tuvieron relaciones consensuadas en tres oportunidades. "Ella enloqueció, quería tirarse del balcón. Si recuerdan ese jueves había llovido, el piso estaba resbaladizo. Yo podría haberme caído, mi vida estuvo en riesgo. Yo soy un héroe, la salvé. Y en esa situación ella tenía más fuerza que yo porque estaba sacada. Yo voy al gimnasio, peso 93 kilos, no fue fácil agarrarla", afirmó y sumó: "Los chats son inventados, es algo que organizó esta chica con su hermana y unos amigos que ya sé quienes son. Pero son mentira. Esta chica está mal psicológicamente, hay que internarla".

Luego de sus dichos siguió repitiendo lo mismo en otro canal. Lo cierto es que Rodrigo viajará hoy hacia España para estar alentando a Boca. "Era un viaje ya estipulado porque sabía la que se me venía. Esta chica sigue con esto y yo le salvé la vida. Ahora me voy a ver a Boca", finalizó. Luego siguió en otro canal y en las redes se suman más historias sobre mujeres que lo señalan como abusador.