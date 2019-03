"Estoy caliente, por si no lo notaron": la advertencia de Macri a todo su gabinete

En la reunión de Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner, Mauricio Macri reafirmó sus finalidades electorales para este año respondiéndole -aunque sin nombrarlo- a Roberto Lavagna.

Macri en la reunión de gabinete ampliado.

"Cada vez estoy más convencido del camino que hemos tomado, pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron", señaló. "Siempre me calentó la mentira y otra vez escuchar a los que vienen a proponer ese maravilloso atajo. Es inaguantable, no lo puedo soportar más. Son muchos años de tirar gigantescas oportunidades por la ventana".

"Dicen que esto se arregla creciendo, ¿y quién no quiere crecer?", agregó remarcando que "cuesta mover las estructuras, cuesta correr a los estafadores que han adquirido privilegios a partir de trabar y hacer todo complejo".

Esperanzado

Buscando confrontar las críticas por la desfavorable situación económica, Macri subrayó que el accionar del gobierno "no es en vano" y aseguró que en el país "están pasando cosas realmente importantes, que van a generar que lo que somos capaces de crear se desarrolle acá".

Al mismo tiempo, se mostró "esperanzado, porque todos los días pasan cosas que llevan a ponerte bien" y apuntó a uno de los ejes de campaña -la seguridad- alabando la "lucha por recuperar la tranquilidad y la decisión de "prestigiar, contener y acompañar" a las fuerzas policiales.

"Estamos acá por lo más maravilloso que hay en este mundo, que es el amor. Porque realmente amamos al prójimo y queremos ayudarlo. Hay que poner el hombro, hay que remar un poco más, no se sale de un día para el otro. Sin llorar, pero convencidos de que estamos en el lugar correcto y en la hora indicada. Porque somos una generación que vino a cambiar la historia para siempre", cerró en tono motivacional.