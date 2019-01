Estrategias, escenarios y todo el detalle del año electoral: las estrategias de los candidatos

El 2019 arrancó hace tiempo para varios de los principales dirigentes políticos del país. Si bien en el calendario se marcan los meses de abril, agosto y octubre como principales, el engranaje del mundo político comenzaron a funcionar.

Es que son varios los que se juegan cuestiones, algunos muy importantes, en los próximos meses. En el caso del presidente Mauricio Macri, tal y como adelantó en varias entrevistas, tiene pensado competir por su reelección. El panorama indica, como sostienen desde el seno del macrismo desde fines de 2015, que se reeditará no sólo la fórmula presidencial sino además los binomios para la provincia de Buenos Aires, que gobierna María Eugenia Vidal, y la Ciudad, en donde el jefe de Gobierno es Horacio Rodríguez Larreta.

Vidal, Macri y Larreta son las tres cartas principales de Cambiemos.

Los mejores pronósticos que tienen en la Casa Rosada apuntan a que se registre una recuperación, aunque sea leve, en la economía para el tercer trimestre y llegan con un poco más de oxígeno a octubre. Mientras tanto las apuestas estarán más en “lo que pase en la vereda de enfrente” más que en el juego propio. Mientras el peronismo no se encamine a una unidad horizontal, o una gran PASO, las acciones de Macri cotizan en alza, afirman desde su entorno.

“Es lo que se llama el principio de familiaridad y es cuando tenes dos candidatos, como todo indica que podría pasar, tenes que optar entre el oficialismo y alguien que no conoces o que te genera un fuerte rechazo. Ahí nos beneficiamos nosotros por el pensamiento de –que tan peor puede llegar a ir en la economía-. Esos van a ser los indecisos del 2015”, sostienen desde el oficialismo.

La mano derecha y armador de Vidal, Federico Salvai, tiene la llave para ver si de desdobla o no la elección.

A la par se tejen estrategias regionales de acuerdo al contexto en cada lugar. En la provincia de Buenos Aires por estas horas el debate pasa por si se desdobla o no el acto electoral. La tesis que sostienen cerca de Vidal, y principalmente su jefe de Gabinete, Federico Salvai, es que la caída en la imagen presidencial no se trasladó a la gobernadora y que sería un buen impulso de cara a octubre que se vote antes en territorio bonaerense.

En la Casa Rosada esa hipótesis es compartida, por ahora, sólo por algunos armadores que sostienen que Vidal en la boleta traccionaría ya que el Corte no suele ser superior a los tres puntos promedio en las elecciones. “Todo voto suma en octubre”, explican. Con ese argumento el alcalde porteño se vio obligado a aprobar un Código Electoral propio para poder unificar las elecciones de la Ciudad con las Nacionales.

Larreta en principio unificaría las elecciones en la Ciudad.

Los cuidados electorales son varios ya que nadie quiere dejar nada que lo pueda perjudicar. El último caso se dio la última semana de diciembre cuando en las altas esferas del Ejecutivo se terminó de definir el aumento en el precio del transporte público y de las tarifas de luz, gas y agua. Tal y como se determinó el durante la negociación del Presupuesto 2019 los subsidios al transporte y a la energía correrán por cuenta de las provincias. Ni Larreta, ni Vidal querían ser las caras del “tarifazo” por lo que le plantearon a Macri que los aumentos se tenían que dar antes de los cambios que comenzarán a regir a partir del primero de enero, tal y como publicó Big Bang.

“Somos un equipo y esa imágen es la que vamos a mostrar ahora en esta clase de anuncios en donde estaremos Nación, Provincia y Ciudad juntos”, explicó una calificada fuente oficial al tanto de las negociaciones para el aumento del transporte.

Mientras tanto la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, comenzará a intensificar sus intentos de un frente de unidad más amplio. Sin embargo según explican en su entorno el 2018 trajó un cambio en el pensamiento político de ella: comenzó a buscar acercarse al peronismo tradicional.

La ex presidenta también mira sus cartas y analiza sus próximas jugadas.

Desde el 2003 y hasta el 2015 la relación de la ex presidenta con el PJ fue desgastándose debido a que ella buscaba una corriente más alineada a la izquierda. La llegada del ex gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional, Felipe Solá, al armado de Cristina es la principal señal de se cambio.

El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, es otro de los repatriados de la génesis del kirchnerismo que volvió al entorno de la ex presidenta; el es uno de los armadores que busca cerrar filas con otros partidos y dirigentes. Su objetivo también está puesto en la Ciudad. No sólo en el oficialismo saben que la elección será “voto a voto” sino que en la oposición también por lo que uno de los objetivos de Fernández será romper el techo histórico de 20 puntos del peronismo en territorio porteño.

El diputado nacional mide casi lo mismo que CFK pero tiene un techo similar.

A la par la senadora nacional deja que varios de los dirigentes de su espacio se candidaten pero muy puertas adentro remarca su predilección por el ex ministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof, en el eventual caso de que decida no competir. El economista en promedio mide tres puntos menos que ella por lo que podría plantearse como un sucesor potable. Sin embargo comparten un problema: ambos fidelizan el votante kirchnerista pero no consiguen seducir al indeciso.

Allí es en donde recupera terreno el ex gobernador bonaerense y diputado nacional, Daniel Scioli.

El ex gobernador buscaría una revancha de la elección de 2015.

Las limitaciones que pueda tener en su campaña Fernández de Kirchner no se originarán en su alta imagen negativa sino en lo que suceda en Comodoro Py. Con seis procesamientos en su contra, el último de ellos de mayor peso por ser por asociación ilícita en la causa de los cuadernos de la corrupción, pasará gran parte del 2019 abocada a sus respectivas defensas.

Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto buscan un frente no kirchnerista en el peronismo.

En ese escenario de división del peronismo aparecen el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Ambos anunciaron la constitución de su espacio en las oficinas del consultor Guillermo Seita. La intención de los cuatro es plantear una alternativa al kirchnerismo englobando a varios sectores del peronismo en una expresión ¨dialoguista¨.

A ese cuarteto se podría sumar, si decide competir finalmente, el conductor y empresario Marcelo Tinelli quien desde hace meses tiene a su equipo, en donde incluso hay asesores políticos, trabajando full time a la espera de una respuesta. No obstante ello no todo es color de rosa para Massa que comenzó a ver cómo desde las filas del Frente Renovador comienzan a surgir espacios satélites.