De película: tenía 15 años cuando desapareció en Argentina en 2003 y ahora lo hallaron en Perú

Mientras paseaba por Lima, la capital peruana, Florence Arce Ross se acercó a darle una moneda a un joven que vio en la calle. Sin embargo, algo le sorprendió: su acento argentino.

Florence junto a Ariel en la sede policial.

"Me percaté desde que lo ví que drogadicto no era. Por su lenguaje corporal, me di cuenta que no era agresivo", le relató a C5N. "Estaba muy calmo, tenía mucha ternura en su cara. No tuve temor de acercarme a él por eso. Tenía miedo que no me respondiera nada, porque también podía pasar".

Y dialogando con el joven, Florence habría resuelto una desaparición ocurrida en Argentina hace 15 años. A pesar de no recordar varios detalles, el muchacho -quien tiene una gran cicatriz en la frente y perdió la visión de un ojo- dijo llamarse Ariel Alberto Naser e identificó a sus padres como Sergio y Nélida.

Arce Ross lo llevó a una dependencia policial y, poco a poco, el misterio sobre su origen comenzó a aclararse cuando se determinó que un adolescente de 15 años llamado Ariel Alberto Nacer (con "c" y no con "s", como había dicho el joven) había desaparecido en nuestro país en el 2003 luego de salir de la casa de un amigo para dirigirse a la suya.

Al parecer, habría sido secuestrado pero aún no pudo determinarse cómo llegó a la ciudad peruana de Chincha, desde la cual se desplazó recientemente a Lima.

Buscando a la familia

De acuerdo a lo que pudo averiguar Arce Ross, la familia de Ariel podría residir en la zona de Avellaneda y su madre tendría problemas de salud mental. "El único que ha logrado responder a las llamadas es el hermano menor, que tendría 18 años", detalló.

La foto que se difundió de Ariel en el momento en que desapareció.

El Consulado General de Argentina en Perú emitió un comunicado sobre la situación del joven señalando que "ha tomado debida nota del estado de Ariel Alberto Naser, identificado en el día de hoy, como un ciudadano argentino perdido desde hace una década".

"Su situación personal y de salud es delicada, por lo que a fin de preservar su esfera de intimidad y de la de su familia, rogamos evitar difundir noticias alarmantes sobre su persona", agrega el texto.

Sin embargo, Florence señaló que el Consulado no la apoyó como esperaba. "Sentí que estaba estorbando, que les estaba llevando un problema", explicó.

"Les dije que me quería encargar de Ariel hasta último minuto, y me dijo que hasta ahí llegaba yo, que no podía hacer más nada. Y yo pensaba que si no se encargaron durante 18 años, no podrían encargarse durante un día".

En ese sentido, Arce Ross aseguró que pudo averiguar que Ariel salió de Perú y volvió a ingresar, e incluso gestionó un documento ante el Consulado.

"¿Cómo no se dieron cuenta que el chico estaba acompañado por una persona que no tenía nada que ver con él? Él no ata ni una oración, está mudo todo el tiempo. Sólo responde con monosílabos", subrayó.