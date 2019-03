Dudas, separación y mentiras: quién es Verónica Monti, la novia de Sergio Denis

Sergio Denis permanece internado en grave estado en el Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, y desde que su salud está muy complicada, varias personas de su círculo íntimo salieron a hablar sobre la vida que llevaba el cantante y sobre lo que pudo haberle ocurrido para accidentarse mientras hacía un show.

Sergio Denis sigue con su salud muy complicada.

Una de las personas que decidió tomar partido por la situación fue la novia del artista, Verónica Monti, quien aseguró que su pareja estaba muy solo siempre, y que no tenía contención de su familia.

Además, en las entrevistas que brindó a diferentes medios contó que ella notó "raro" a Denis antes de la caída, y dijo que era de esperarse que algo así de malo le ocurriera, ya que él estaba muy cansado y sin ganas de hacer el show.

A raíz de esto, muchos seguidores del cantante empezaron a preguntarse por qué Monti no viajaba a Tucumán para acompañar a su novio, a lo que ella aseguró que no podía ir porque tenía hijos pequeños que no tenían con quien quedarse.

Verónica Monti y Sergio Denis saldrían desde hace seis meses.

En una oportunidad, el artista había revelado que su pareja tenía la misma edad que su hija, y que por esas casualidades de la vida, ambas habían sido compañeras de colegio. Con esta información, se le preguntó a la novia de Denis por esto y ella dijo que no tenía vínculo con la familia de su pareja, lo que llamó mucho la atención de algunos.

Como las dudas no cesaron, una ex abogada suya se presentó este jueves en el programa Pamela a la Tarde, donde aprovechó para revelar algunos detalles oscuros de Monti.

Según Mirta, conoció a la actual novia del cantante mientras hacían spinning en un gimnasio, y ahí se enteró que ella estaba con muchos problemas, ya que se había separado y necesitaba una persona que la ayudara con los temas judiciales. Como Mirta es abogada, decidió colaborar con ella, pero con el tiempo las cosas se fueron complicando.

"Yo a través de los expedientes fui descubriendo muchas mentiras. En las audiencias con la otra parte, se destapaban ollas", aseguró, al mismo tiempo que dijo que su defendida la engañaba.

Según la abogada, Verónica Monti tiene una doble vida, ya que vive dos realidades totalmente diferentes. "No creo que sea una mala persona. Lo que tiene son actitudes malas. Es muy complicada y uno de sus mayores defectos es que no sabe escuchar. Tiene dos vidas paralelas, una que es la real y otra la que se crea", sostuvo.

Además, contó que la asistió hace seis años, pero que en medio de un juicio por cuota alimentaria, quedó embarazada del padre de su hijo mayor, lo que confundió y complicó las cosas.

Le letrada además confirmó que era amiga íntima de Monti, pero que dejó de verse y de ayudarla porque todo el tiempo ella le mentía y le ocultaba cosas. En este sentido, puso en duda la relación de Denis con ella, y dijo que tener un novio famoso "era lo único que le faltaba". "Ella necesita estar en la cresta de la ola. Necesita llamar la atención y manejarnos a todos", agregó.

Por su parte, la hermana del cantante, Nora Hoffman, habló del estado de salud de su hermano, y confirmó que hay una pequeña mejoría, pero que todavía falta mucho.

"Los médicos están contentos por como está hoy. Ayer eran noticias muy desalentadoras, pero por suerte hoy dentro de su cuadro está estable. Sergio está luchando por su vida y hoy te puedo decir que creo que va a salir adelante", dijo.

Además, fue consultada por la relación que tiene con la novia de su hermano, y sin dudarlo, confirmó que no la conoció nunca pero que sabía que la pareja discutía bastante. "Yo sabía de la relación de él con Verónica porque la cortó y la empezó varias veces. Pero yo no la conozco, no sé nada más y por eso no quiero hablar", cerró.