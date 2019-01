El infierno de Darthés: por qué lo complicó la hermana de Thelma y las nuevas denuncias "sorpresa"

Juan Darthés sigue de cerca todo lo que sucede en la Argentina. Instalado en Brasil desde Thelma Fardín lo denunció por abuso sexual, el actor no sólo contrató los servicios de Fernando Burlando para que siga de cerca la causa por “acceso carnal a una menor” radicada en Nicaragua, sino que también espera desacreditar lo antes posibles las otras dos denuncias que se presentarían en los próximos días ante la Justicia argentina y mejorar, en lo posible, su imagen pública.

“En los próximos días se va a conocer un testimonio muy revelador”, anticipaba en los medios Burlando, aunque se negaba a revelar quién era o si se trataba de un testimonio incorporado a la causa. Así, después de muchas especulaciones, se supo que quien había hablado era Carla Lescano, media hermana de Thelma, y que su relato era periodístico y carente de validez judicial.

Con el correr de los días se supo que Thelma no mantiene desde hace años un vínculo con su media hermana y se dio a conocer que, en efecto, la joven había denunciado a su padrastro, José Luis Fardín, por violación. La interna familiar salió a la luz. El hombre fue condenado por el tribunal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Bariloche a 15 años de prisión por el delito de “corrupción de menores agravada”. Cumplió su condena hasta el 20 de diciembre de 2014.

Pero, ¿qué tiene que ver la conducta del padre de Thelma con lo que sucedió, según la actriz, durante la gira de Patito Feo en la habitación de Darthés? “Es un audio sobre creencias de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos. Deberán presentarlo en la causa, pero es una prueba muy débil. Las creencias no tienen validez procesal”, precisó Sabrina Catabria, abogada de Thelma.

La abogada también aseguró que Thelma no “tiene un vínculo cercano con su hermana” y que convivieron hasta que la actriz tuvo tres años. Luego, tras la denuncia, Carla quedó al cuidado de su tía. “Es una estrategia que busca desprestigiar a las víctimas. A Thelma esto le duele, pero está preparada; sabe que estos ataques son habituales. La revictimización es una realidad, es algo que llevan adelante las personas que no tiene pruebas de calidad para defender su inocencia”, sumó.

"Uno de los objetivos es cortar los lazos de sororidad entre las mujeres, así que tenemos que estar más unidas que nunca. A la hermana de Thelma hay que darle un abrazo muy fuerte, no tenemos que juzgarnos ni maltratarnos", cerró Catabria.

Las denuncias contra Darthés que siguen pendientes y el testimonio más esperado

En simultáneo, el actor podría enfrentar en las próximas semanas la radicación de al menos tres denuncias, también por violación. La abogada Raquel Hermida, quien las representa, aseguró que todavía no fueron presentadas por recomendación de los psicólogos y psiquiatras que asisten a las víctimas.

Anita Coacci, una de las primeras actrices en denunciar abuso por parte de Darthés en los medios, ya fue citada para presentarse contra del actor ante la Justicia en el marco de una denuncia por “calumnias e injurias” por parte del actor. “Es cierto que fue citada, pero no puedo dar ninguna precisión sobre el tema porque hay secreto de sumario”, explicó Hermida.

Sin embargo, la abogada no sólo ratificó la representación de las chicas que todavía no presentaron la denuncia, sino que anticipó que hay una nueva víctima que también se presentaría en la Justicia. “Es una chica vecina de él, que fue abusada cuando ella tenía 16 y él 24. Darthés no comete acosos, comete abusos. Que se dividen entre simples y con acceso carnal, como le ocurrió a Thelma y a mí representada. Hubo acceso carnal y tocamientos previos”.

“La maquilladora a la cual abusó está de vacaciones en el campo en este momento. No corre desde el tiempo jurídico la prescripción, por lo que nos importa poco los tiempos. Si fuese por mí, ya hubiéramos presentado la denuncia. Un abuso sexual de acceso carnal tiene plazo de 15 años. Tenemos tiempo”, sumó.

¿Por qué no se presentaron las denuncias hasta ahora? "Lo vamos a hacer en silencio y en privado en un momento en el que nadie lo va a imaginar. Como un efecto sorpresa. Las chicas en este momento están bajo tratamiento psicológico y cuando estén preparadas se va a presentar todo".