"Estoy arrepentido de lo que hice", dijo el machirulo que hizo un papelón en Rusia

El argentino que protagonizó un video sexista y recibió como castigo la expulsión de la Copa del Mundo pidió disculpas públicamente. Néstor Fernando Penovi –también conocido como Néstor Neti– habló vía telefónica desde Rusia en el programa "El tratamiento" que se emite por Canal Magazine.

Penovi pidió perdón.

"Pido disculpás públicas. Fue parte de una broma de mal gusto. Hicimos varios videos y la idea era compartirlo con un grupo de compañeros de fútbol y amigos a los que le mandé el video por Whatsapp".

"Mis amigos también están arrepentidos. Ellos estaban conmigo y también hicieron videos que no se conocieron. Somos 14 amigos que viajamos para ver el Mundial y hasta el momento no fue notificado de nada pero pido disculpas a todos los afectados", sumó.

Penovi dice que no fue notificado aún sobre la penalización.

Algunas de las frases destacadas

"No soy así, soy una persona de bien. Me arrepiento y quiero que me disculpen"