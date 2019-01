Hablaron otras víctimas del pediatra Cirulnik: una mujer fue manoseada en el consultorio cuando tenía 10 años

A mediados de diciembre se conocieron tres denuncias por abuso sexual contra el pediatra Alberto Cirulnik. Según las víctimas, los hechos habrían ocurrido en diferentes sedes de la escuela ORT, y a partir de que la situación se hizo pública, otras 23 personas rompieron el silencio y sumaron también sus acusaciones contra el médico.

Aunque todos los denunciantes se presentaron ante la Justicia para contar el calvario que vivieron cuando eran chicos, lo cierto es que pocos se animaron a explicar en televisión cómo ocurrieron las cosas y qué año.

Hay 26 denuncias contra Alberto Cirulnik por abuso sexual.

Uno de los que sí quiso hablar de su pasado fue Darío Schvartz, de 34 años, quien recién hace algunos años pudo decirle a sus papás lo que Cirulnik le hizo y gracias a eso decidió buscar a otras víctimas del pediatra para judicializar el tema.

Según Schvartz, el médico y sus padres eran íntimos amigos, por lo que durante muchos años las dos familias compartieron viajes y eventos, donde Cirulnik aprovechaba para abusar de él cuando era menor de edad.

El joven de 34 años contó a TN que muchos de los abusos ocurrieron en el club Kadima, de Moreno, donde el supuesto profesional le decía al chico que tenían que ir a dormir la siesta juntos y usaba esos momentos para manosearlo por todo el cuerpo y tocarle el pene.

Incluso, le decía que quería penetrarlo y le aseguró en varias oportunidades que los varones se saludaban con un beso en sus órganos sexuales.

Aunque Schvartz sabía que lo pasaba no era normal, durante años no pudo contarle nada a nadie. Después de hacer terapia, logró decirle todo a su novia, quien lo ayudó para que finalmente pudiera revelar toda su verdad ante sus papás.

Darío Schvartz fue quien inició la denuncia.

Afortunadamente ellos le creyeron y confrontaron directamente al médico, quien aunque no negó los hechos, sí argumentó que no se acordaba de haber hecho algo tan horrible y hasta dijo que algo así le "hubiera dado asco".

A raíz de esta denuncia que se volvió pública, otros dos ex alumnos de la escuela ORT, Malena Filmus y Leandro Koch, se unieron a la acusación como querellantes, y finalmente varias personas de hasta 50 años reconocieron en la TV la foto del pediatra y confesaron que él también los había abusado cuando eran niños.

La denuncia de Malena Filmus y Leandro Koch.

Conmocionada ante la ola de denuncias, Mariana López reveló en una entrevista que en el año 1978, cuando fue con su mamá a una salita de primeros auxilios en Escobar, la atendió el médico que estaba de guardia.

Una vez dentro del consultorio, el médico le pidió a la nena de 10 años que se quitara la remera para poder revisarla, y después le dijo a su mamá que los dejara solos. Al oido y en voz baja, le preguntó a la niña si se tocaba y cuántas veces lo hacía, aunque ella le insistía con que "no hacía esas cosas".

Mariana López contó que Cirulnik la abusó cuando la atendió en una guardia médica.

"Cuando llegó a los genitales, estuvo husmeando allí un largo rato, al punto que le dijo a mi mamá que me iba a hacer señorita en poco tiempo. No usaba guantes, me acuerdo perfectamente. Yo sentía frío, mucha vergüenza, y no entendía qué hacía", sostuvo López.

Del mismo modo, Romina Luisi relató en diálogo con TN que Cirulnik la atendió hasta los 10 años, y que en una oportunidad la abusó delante de su madre, pero que lo hizo de una forma sigilosa para que la madre no se diera cuenta.

"Sucedieron cosas que no tenían que pasar. Me revisaba y al hacerlo pasaba mucho tiempo masajeando mis partes íntimas, como si me masturbara", dijo, y explicó que durante años bloqueó todos los episodios que vivió, hasta que en la adolescencia se dio cuenta de que todo lo que había pasado no era normal.

Romina Luisi contó que Cirulnik la abusó delante de su mamá.

"Cuando era chica sentía una incomodidad. Yo no quería ir mucho al consultorio. Durante mucho tiempo tampoco quise ir a médicos varones, recién cuando fui grande pude atenderme con ellos. Es común cuando suceden hechos como estos a edades muy tempranas, una generalmente lo bloquea. Tampoco pude comunicarlo cuando era adolescente. Recién pude hablarlo con ellos hace tres semanas", aseguró la mujer de 36 años.

Hasta el momento ya son 26 las denuncias radicadas contra Albero Cirulnik, y algunas de las víctimas se constituyeron como querellantes, mientras que otras que viven fuera del país sólo presentaron su testimonio ante la Justicia.

Comunicado oficial de la Sociedad Argentina de Pediatría contra Cirulnik.

Por esto mismo, en las últimas horas la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) sacó un comunicado donde repudiaron al médico y donde dudaron de sus estudios.

"La Sociedad Argentina de Pediatría manifiesta su más profunda condena contra todo acto de un adulto que violente, conculque, desconozca o ponga en peligro los derechos de un niño. Si ese adulto es además médico pediatra, está faltando a los principios básicos de su profesión. No sabemos si el Dr. Cirulnik es realmente pediatra, pero ciertamente no es ni ha sido nunca miembro de nuestra institución", cerraron.