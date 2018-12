Juan Guilera, ex novio de Thelma Fardín, aseguró que Darthés lo llamó para manipularlo

Después de haber sido acusado de abuso sexual por Thelma Fardín, este jueves Juan Darthés decidió romper el silencio y en una entrevista con Mauro Viale aseguró que "no violó a nadie" y que lo que en verdad pasó es que la actriz lo quiso seducir cuando tenía 16 años en una gira realizada en Nicaragua con el elenco de Patito Feo.

A raíz de estas cuestionables declaraciones, Juan Guilera, ex novio de Thelma Fardín, contó públicamente que el actor lo llamó para intentar manipularlo un día antes de que la artista hiciera su denuncia en la conferencia de prensa junto al colectivo Actrices Argentinas.

"Yo siento que hay una manipulación, porque me quiso meter un recuerdo a través de una pregunta", aseguró, al mismo tiempo que dijo que apoya totalmente la lucha de su ex pareja.

Juan Guilera defendió a su ex novia Thelma Fardín.

“Nunca hice eso, nunca violé ni acosé a nadie. ¡Nunca! No sé qué pasó con Thelma. Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, yo la saqué de la habitación. Le dije '¿estás loca? ¿qué te pasa?' ", contó Darthés en la entrevista que brindó para A24, y en la que también explicó que si es necesario, viajará a Nicaragua para aclarar todas las cosas.

Además, en su descargo explicó que en el episodio que vivió con la actriz en otro país, le dijo que no entendía por qué quería estar con él si ella estaba en pareja con Juan Guilera, otro actor de la tira.

Luego de haber sido nombrado por Darthés, Guilera decidió aportar su versión de los hechos, donde además de negar las explicaciones del acusado, también reveló que el actor lo llamó a su celular un día antes de la conferencia para intentar manipularlo y sacar ventaja.

"El lunes a las 7 de la tarde, casi 24 horas antes de que Thelma haga la conferencia, Juan Darthés me escribe de un número que yo no tenía registrado con la foto de un chico y me dice 'Juancho, soy Juan Darthés, ¿te puedo llamar?' Yo hace 10 años que no hablaba con él, y accedí pensando que me iba a hacer una propuesta laboral, que es algo muy común", dijo en diálogo con Crónica al principio de su explicación.

Después de eso Guilera comentó que Darthés lo llamó y le dijo que estaba desesperado porque se había enterado que Thelma Fardín lo iba a acusar de haberla violado.

"Yo me quedo duro en el teléfono y entonces me hace dos preguntas: una era si yo seguía en contacto con ella, a lo cual le dije que no, y la segunda es la pregunta que a mi realmente me llamó la atención, porque me da la sensación de que hay una utilización de información o una manipulación porque me pregunta si yo 10 años después me acuerdo que en algún momento yo le dije que Thelma tenía fantasías con él", explicó confundido el actor, quien además negó que esa conversación haya podido existir en algún momento.

"Tengo la sensación de que trató de usarme. Yo siento que hay una manipulación, porque me quiso meter un recuerdo a través de una pregunta. Yo no recuerdo que esa conversación haya existido. Yo no le dije eso. Pero lo que me pase a mi con este llamado es lo que menos me importa. Lo que me importa es acompañarla a Thelma", afirmó.

Guilera sostuvo que Darthés lo llamó para manipularlo.

Además, Guilera añadió que después de haber recibido ese llamado, se comunicó con su ex novia para contarle lo que había pasado porque le parecía importante que ella estuviera al tanto de un hecho así.

Por último, el joven aclaró que es mentira que él y Fardín estaban en pareja en la gira de Nicaragua (cosa que Darthés confirmó), porque la realidad es que ellos se habían separado un tiempo antes.

"No podría acordarme nunca de una conversación que tuve con Juan, porque la relación era de colegas. Yo no tenía muchas escenas con él. Pero en la gira, ¿cómo voy a hablar yo con él de mi ex novia? No tiene sentido", cerró.

Guilera y Fardín fueron novios mientras trabajaban en la tira Patito Feo.

En relación a esto, Sabrina Cartabia, la abogada de la actriz, explicó que con el llamado a Guilera el acusado intentó armar una coartada, con la que buscó que su ex compañero de elenco lo apoyara.

"Hizo lo mismo que con los otros casos de las chicas que antes salieron a hablar. Se apoyaba en los comentarios de colegas que decían que era una excelente persona, y eso antes le funcionó, pero esta vez no. Esta estrategia funciona, los varones violentos siempre la usan, ponen la responsabilidad en la víctima, la culpan y es una estrategia ineficaz que no deberíamos tolerar", argumentó en declaraciones a América.

Por otro lado, la letrada dijo que Thelma Fardín se puso muy mal al enterarse de que Juan Darthés iba a salir a negar su denuncia, por lo que ahora ella decidió llamarse al silencio y dejar de hablar por un tiempo en los medios.

Thelma Fardín hizo la denuncia contra Darthés en Nicaragua.

"Me parece que es hora de que como sociedad todos la protejamos. Es importante que como sociedad no normalicemos más la culpabilidad de la víctima. Fue para Thelma muy costoso animarse a hablar. Tuvo una valentía enorme y por eso creo que entre todos las tenemos que proteger", sumó.

Para finalizar, Cartabia aseguró que en Nicaragua ya se hicieron varias pericias, muchas de las cuales tienen que ver con el relato de la víctima y con el testimonio de las personas que vivieron la situación en el momento que ocurrió.

"La dos amigas de Thelma que se enteraron del hecho ya están colaborando en la causa. La pena que Darthés podría tener es alta, no menor de 15 años", dijo por último.