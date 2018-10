"Me dio a elegir entre mi nena o yo": la mujer que mató a su pareja para que no abusara de su hija

A un mes y dos días después de que confesara que había asesinado a su pareja mientras él abusaba de su hija de 14 años, Soledad Magdalena recuperó la libertad. El juez Gustavo Mora negó el pedido de prisión preventiva que había hecho la fiscalía y firmó la excarcelación de la mujer.

Soledad permanece detenida en la comisaría 4ta de Berazategui.

La mujer de 37 años abandonó ayer el calabozo de la comisaría 2da de Berazategui y se encontró con sus tres hijos en su casa, donde permanecerá hasta el juicio, aunque en libertad.

Según el juez Mora, la excarcelación sostiene que no hay motivos para mantener privada de la libertad a Soledad. No obstante, el detalle de las razones del magistrado se conocerán durante el día de hoy.

Lo cierto es que Soledad siempre estuvo sujeta a derecho, se puso a disposición de la Justicia, entregó sus teléfonos y avisó a la seccional de lo que había hecho.

La mujer quedó presa el 2 de septiembre cuando se presentó en la comisaría 4ta de Berazategui y confesó que había asesinado a su marido, Cristian Senra, quien también era su violador, cuando el hombre, delante de ella y, tras habérselo advertido, tocaba a su hija mayor.

Magdalena relató ante el fiscal Carlos Riera lo que padeció durante los últimos nueve meses con su marido, antes de ahorcarlo con un cordón desde el asiente trasero de un camioneta donde estaban ella, Senra y su hija. En su declaración indagatoria, la acusada contó detalles de cómo Senra manipulaba la relación y detalló que en consecuencia lo celos del hombre, quien violó a Soledad durante nueve meses hasta que un día le confesó: "Estoy obsesionado con tu hija".

Serna había amenazado a Soledad en varios oportunidades.

"En ese momento me quedé turbada, congelada, no lo podía creer. Me dijo que quería que yo estuviera presente en el momento en que él abusara de mi hija. La noche que me confiesa eso me da a elegir entre mi hija o yo", declaró Soledad ante el fiscal y así resume lo que pensó al momento del desenlace. "Era él o nosotras", le dijo a su entorno en los últimos días.

La noche del 2 de septiembre, Senra iba a dejar el hogar que compartía con Soledad y sus hijos debido a que la relación no daba para más. Pero antes de irse insistió en hablar con la adolescente. Finalmente las mujeres accedieron y se subieron a su camioneta.

Una vez en el vehículo, Senra le pidió a la chica que ella se sentara adelante y la madre atrás. "La empezó a amenazar y a echarle la culpa de todo, le decía que ella tenía la culpa de destruir el matrimonio, que ella había entrado en su cabeza y que era repetitivo. Yo le dije: 'Ya está'. Entonces acelera y nos lleva a 300 metros de casa. Estaciona y ahí vuelve otra vez a lo mismo, le empezó a decir que quería estar con ella y que yo tenía que estar presente".

El acta de establece la libertad de Soledad.

Pero su discurso no terminó ahí. Según relató la mujer, Senra intentaba convencer a la joven que iba a poder superar el abuso como su madre superó un hecho similar cuando era joven. Soledad intervino, intentó frenar la situación y calmar a Senra. "Empezó a tocarla en medio de las piernas, yo lo conozco, y me di cuenta de que estaba excitado por los gestos, la mirada, la manera de hablar, de balbucear, la manera de expresarse", dijo Soledad.

"Te va a gustar", le dijo el hombre a la menor. "Te va a gustar mi pija", y comenzó a repetir que estaba "muy caliente". "Insistía con que le gustaba su cuerpo, su cola, y en ese momento volvió a meterle la mano entre las piernas", contó la mujer, que en ese momento sacó el cordón de la capucha de su buzo y lo pasó por el cuello de su pareja dos veces y luego tiró hasta matarlo.

"Sólo recuerdo que le puse el cordón e hice un giro como para apartarlo de mi hija. Ahí pensé que nos iba a matar a las dos", sostuvo, y reveló que unos minutos antes al hecho él les había dicho: "No sé si se vuelven caminando".

QUÉ OCURRIRÁ

La defensa adelantó que el pedirá al juez una ampliación de la declaración indagatoria para que Soledad relate con más detalle los hechos es necesario incorporarla al expediente. Su declaración fue entrecortada, no se pudo explayar con tranquilidad". A su vez, los investigadores dudan si el crimen fue premeditado por las vueltas de cordón en el cuello de Senra. Tampoco entienden por qué ella dejó que su hija se sentara en el asiento delantero. Esperan los resultados de las pericias toxicológicas sobre el cuerpo de Senra para saber si al momento de morir tenía alguna sustancia de su sangre.

A su vez, la familia de Senra cree que el móvil del crimen fue el dinero. Según sus declaraciones en algunos medios, consideran que hace tiempo él se quería separar porque la relación no daba para más y Soledad le habría pedido un monto de dinero.