Thelma Fardín reveló qué cree que sentiría si se vuelve a encontrar con Juan Darthés

En diálogo con el programa Agarrate Catalina de radio La Once Diez, Thelma Fardín se mostró frustrada por el lento proceder de la justicia en Nicaragua, país donde está radicada la causa en la que acusa de violación a Juan Darthés.

"Lamentablemente ya es una situación de indignación. No hay ningún tipo de avance", explicó. "El país en el que me toca hacer la denuncia está en una situación muy compleja. Desde la parte diplomática se ha intentado tender puentes para que se avance, pero no han levantado ningún tipo de prueba, más allá de las pericias a las que yo me tuve que someter, en diciembre, cuando fui a hacer la denuncia".

Paralelamente, Fardín lamentó los frenos que en la justicia tienen las causas relacionadas con la violencia de género. "Las estadísticas dicen que 1% llega a una condena y, lamentablemente, el otro 99% me acecha. Más allá de que estemos tratando de romper este paradigma, estamos cayendo en el sistema, que tiene agujeros por todos lados. La única alternativa es sanar a través de hablar", reflexionó.

"Quedaría paralizada"

Y aunque Darthés actualmente reside en Brasil, la actriz hipotetizó que se quedaría "paralizada" si se lo cruzara por la calle. "Hasta en la voz me genera eso. Es un muy difícil", agregó. "Es un poco macabro imaginar esa situación porque, realmente, espero no volver a estar expuesta a una situación así".

"Me parece que es poco lo que puede hacer la Justicia, pero trato de aferrarme al cariño que recibo en la calle. Es más fácil pensar que vivimos en una sociedad con mujeres que mienten que con monstruos. La impunidad hace creer que estamos diciendo algo que no es cierto", concluyó.