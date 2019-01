Ternura, risas y memes por el video de 2019: el pajarito Chimuelo y el entierro que se hizo viral

Tristeza, desconsuelo, risas y burlas por doquier. Todo esto y más generó un video que no tardó en convertirse en el primer viral de lo que va del 2019 en las redes sociales. Pero vayamos por partes… un joven chileno decidió grabar el momento en el que se despide de su preciada mascota: Chimuelo, un pajarito que había fallecido por la noche y que llevaba mucho tiempo a su cuidado.

En el video se puede ver como Renato sostiene el cuerpo sin vida de Chimuelo con una mano y con la otra una pala para darle sepultura. "Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que Nuestro Señor se lo ha llevado", se lo escucha decir al chico.

Una vez que se despidió de su mascota, Renato comenzó a hacer un pozo para sepultarlo mientras cantaba el Ave María: “Ave María, Señor Jesús, lleva a Chimuelo al ataúd. Ave María, Don Cristo, lleva al Chimuelo a su lugar. Chimuelo descasa…ya estás en paz”.

Al terminar la oración, el nene colocó al ave en el lugar donde descansaran sus restos, pero pocos segundos después ocurrió algo inesperado: su hermoso perro de raza Weimaraner fue al pozo, tomó a Chimuelo con su boca y se fue corriendo con la intención de comérselo.

¿Cómo se sienten hoy en la escala de Chimuelo? pic.twitter.com/r7gDAyvaFc — El de las Trufas (@ElDeLasTrufas) 9 de enero de 2019

Desesperado, intentó sacarlo de la boca del can, pero el animal se resistió. “Perro, weon, sale. No, no, no. ¡Se lo comió!”, pronuncia el joven antes de comenzar una fuerte disputa con el perro. En un segundo video, Renato se muestra victorioso, sosteniendo al ave una vez más en sus manos, pero en condiciones poco agradable producto de que su adorado perro lo había masticado.

¿Cómo se sienten hoy en la escala de Chimuelo? pic.twitter.com/r7gDAyvaFc — El de las Trufas (@ElDeLasTrufas) 9 de enero de 2019

Pero como si nada hubiera pasado, el joven de Chile se despidió de su pajarito fallecido, entonando una vez más su simpática canción. “Después de algunos inconvenientes, Chimuelo va a descasar en paz. Está con un poco de baba, pero él está en paz. Adiós Chimuelo, siempre te amamos, más que mascota fuiste un hermano. Chimuelo, descansa en paz”, cerró.

El divertido clip recorrió las redes sociales y los internautas no tardaron en hacer cientos de memes relacionados al pájaro y su dueño. Al mismo tiempo, la marca de preservativos Durex aprovechó la movida viral para aconsejar sobre la importancia de proteger al “pajarito” antes de enterrarlo. Algo que fue celebrado por los usuarios de las redes.

Por su parte, Renato ganó gran popularidad gracias a su video. No solo lo paran por la calle para tomarse fotos con él, sino que fue entrevistado por la cadena chilena 24. Allí explicó que el nombre Chimuelo se debe a la película “Cómo entrenar a tu dragón”, ya que el ave tenía una deformidad genética que no le permitía volar y que falleció de un ataque al corazón.