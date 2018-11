Acusan a una modelo de revender entradas para el Boca-River a U$S 10 mil: "No tengo nada que ver"

Mucho se habló del valor de las entradas para el encuentro de ida de la final de la Copa Libertadores que disputará Boca ante River este sábado en La Bombonera. Sin ir más lejos, el propio Mario Pergolini utilizó las redes sociales para quejarse del costo del adicional para conseguir una platea: “¿2700 pesos el adicional de platea? ¿Están locos?”, disparó.

La publicación que despertó todo tipo de críticas.

La platea preferencial para el partido de ida tuvo un valor de $2700; los Palcos, Terrazas, Media y Baja central de $2200; Sector M, Baja, y Media lateral de $1700; Alta central de $1500 y Altas extremo de $1300. Pero el “negocio” se vio a la hora de la reventa, donde las entradas llegaron a alcanzar cifras de 40, 50 y hasta 180 mil pesos en el caso de la Platea Baja.

En esa línea, el nombre de Micaela Romero, una joven porrista que supo ser parte de “Las Boquitas” cobró gran fuerza en las redes sociales luego de que en su cuenta de Instagram publicara que estaba vendiendo tres abonos a 3300 dólares cada uno o, en su defecto, los tres por la para nada y casi inalcanzable suma de 9500 dólares, es decir, 117 mil o 337 mil pesos respectivamente.

Micaela Romero, ex porrista de boca. Vende tres abonos a 10.000 dolares, si diez mil. Imagino que paga la cuota mes a mes... pic.twitter.com/s2mi9hhiZV — sebastian (@sebacrespi_) 8 de noviembre de 2018

Lo cierto es que la publicación original no pertenece a la joven modelo y, según le comentó a BigBang, ella tan solo intentaba conseguir un par de entradas para poder presenciar la histórica final. “Vi la publicación sobre esas entradas y pregunté para comprarlas para mí. Si las publicaba, me dijeron que me bajaban el precio”, explicó en diálogo con este portal.

Romero en la cancha del club de sus amores.

En la publicación se puede leer el nombre del usuario que originalmente revendía las entradas: Facu Garnier. “No tengo nada que ver con eso. Yo publiqué y puse el nombre de él, y cuando me preguntaban sobre las entradas yo solo respondía que hablaran con él. No tengo idea”, agregó.

En medio del sinfín de críticas que recibió en las redes sociales, se destacó el comentario del Twitter oficial de Las Boquitas, las históricas porristas del Xeneize, las cuales se desvincularon de este tema y agregaron que Romero no tiene “amor” por el club de la Ribera.

El momento en que Romero consulta por las entradas.

“Esta chica dejó de representarnos desde que nos mintió en la cara negando que estaba con un jugador (algo que prohíbe las supuestas normas para ser porrista de Boca). Por favor, no la vinculen con las que sí amamos al club y jamás lucraríamos. Gracias”, escribieron.

Esta chica dejó de representarnos desde que nos mintió en la cara negando que estaba con un JUGADOR. Por favor, no la vinculen con las que sí amamos al club y jamás lucraríamos. Gracias. — Las Boquitas (@BoquitasOficial) 8 de noviembre de 2018

Frente a esto, Romero fue lapidaria y sentenció: “Las Boquitas no tienen nada que ver con esto. Ellas saltaron porque quisieron. Están así porque estuve con un jugador y según el contrato que manejan ellas con Boca, que jamás me mostraron, dice que no podíamos estar con nadie. No seas bolu…¿Sabés las cosas que sé? Mejor que no me molesten”.

La modelo supo ser pareja de Ezequiel Barco.

La bella modelo estuvo casada con Ezequiel Barco, el ex Independiente, que fue separado del Atlanta United de la Major League Soccer por "indisciplina". Según habían informado distintos medios, el futbolista habría intentado seducir a la mujer de un compañero.