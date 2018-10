BlackMuag, el hacker que amenaza a los famosos a través de WhatsApp: "El postre será Tinelli"

Muchos famosos, entre los que se encuentran Sol Pérez, Marcelo Polino, Pedro Alfonso y Federico Hoppe, entre otros, sufrieron en las últimas horas varios ataques informáticos en sus teléfonos a través de WhatsApp. El virus llegó a sus smartphones a través de un mensaje que incluía un link de video. Al abrirlo, el sistema fue inmediatamente comprometido.

Esto obligó a muchos a cambiar la línea de los teléfonos, pero esto tampoco sirvió. Marcelo Polino contó que volvió a ser víctima del pirata informático una vez que cambió el número de teléfono. Según reveló el jurado, el hacker se hizo pasar por él y se comunicó Marcelo Tinelli.

"Lo llamaron a Marcelo Tinelli, mi jefe, con el cual solo hablo de cuestiones laborales, y le pidieron videos, y Marcelo grabó los videos. Estaba con Guillermina Valdés y a ella le llamó la atención que yo le pidiera eso”, explicó el periodista en “Los Especialistas del Show”.

En ese marco, Polino confesó este jueves volvieron a entrar en su teléfono. “Dejaron un mensaje amenazante para el señor Marcelo Tinelli. Ya está la Justicia investigando”, detalló. En el intimidante texto, se puede ver como el hacker amenaza con ir tras el conductor de Showmatch.

“Te habla BlackMuag. Me comunico para que avises que cada día voy a hackear a uno por uno, y que el postre final va a ser Marcelo Tinelli. A ese le voy a sacar todo lo que tenga. Si me bloqueás significará que me desafiás, y esto irá a peores”, concluye el mensaje.

El mensaje que recibió Polino.

Por último, Polino precisó que eliminó el número, pero que el atacante le pidió que le diera una señal esta noche en el Bailando para que no ingresen a la cuenta de “fulano”.