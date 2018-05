La ex novia del papá de las Nara habló de los golpes: "Me tapaba la boca para que no gritara"

En los últimos días, la ex novia de Andrés Nara, Florencia Olivera, denunció que fue víctima de violencia y que, además, hace poco se enteró de que está embarazada de cuatro semanas de su ex pareja.

Ante sus declaraciones, la rubia se presentó este martes en Intrusos, y allí reveló que las cosas entre ella y el papá de Zaira y Wanda Nara se complicaron a principios de este año, cuando el mediático la golpeó brutalmente en su casa.

Florencia Olivera, ex de Andrés Nara, denunció que fue golpeada por él.

Según explicó Olivera, tras los golpes decidió hacer la denuncia policial y, una vez que confesó lo que vivió, optó por salir a hablar en los medios para intentar que Andrés Nara se haga cargo de su hijo.

Mientras repasaba su historia de amor con el padre de las Nara, Olivera contó que conoció a su ex pareja en septiembre del año pasado, y que luego de chatear por Facebook durante un año, fueron a comer juntos. "

"Él me dijo que estaba armando una agencia de modelos, pero como muchos mienten, al principio no le creí. Después nos fuimos conociendo y fuimos a comer. A mediados de octubre comenzamos a ser pareja y al principio era súper caballero, hasta que pasaron meses, y empezó a prohibirme cosas", explicó.

"Le molestaba que yo fuera a mi perfumería a trabajar, porque decía que los clientes se me tiraban. Pasaba por la puerta de mi negocio a ver cómo estaba vestida", contó.

Además, aseguró que el primer episodio de violencia ocurrió en enero de este año, cuando Nara empezó a decirle a Florencia que usaba las redes sociales para buscar hombres.

"Los golpes empezaron en enero, me sonó el teléfono y ahí me empezó a gritar y a pegarme en la cara. Me samarreó y me tiró en el sillón de él y me pegó cachetazos, me tapaba la boca para que no gritara, y como vive en una zona muy importante, no quería que los vecinos escucharan", dijo.

Tras este episodio, aseguró que otro día Nara la fue a buscar a su negocio, y que se la llevó en su auto al estacionamiento del centro comercial de Nordelta, donde él vive, y que ahí se puso tan violento, que para que ella no pidiera ayuda, le sacó su celular y su cartera.

"Cuando se distrajo, abrí la puerta del auto para subirme, y ahí me agarró me y dijo 'te voy a matar' y me pegó un cachetazo. Ahí yo ya estaba embarazada", dijo apenada.

Sobre su embarazo, dijo que está de un mes, pero que hace más de 15 días que no puede comunicarse con su ex porque la bloqueó de todos lados.

"Yo le avisé que estaba embarazada a través de un amigo, pero él sabía, fue mutuo porque él quería tener un hijo. Más allá de todo lo que veníamos viviendo, yo estaba enamorada", cerró.