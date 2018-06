La furia de Darín: "Me han colocado en un grupo indeseable de maltratadores y violadores seriales"

Recién llegado desde Mendoza, donde se presentó con la obra Escenas de la Vida Conyugal, Ricardo Darín enfrentó a la notera Maite Peñóñori, de Los Ángeles de la Mañana, para ofrecer un duro descargo contra las acusaciones de maltrato por parte de dos de sus ex compañeras en la obra: Valeria Bertuccelli y Érica Rivas.

Darín se mostró dolido y enojado.

"Estoy shockeado todavía, anonadado. Estupefacto estoy, en realidad. Tratando de entender, que es difícil", señaló el actor. "Las cosas empezaron de una forma. Luego se fueron convirtiendo en otro".

Darín sostuvo que aún le resulta "muy difícil tener el espacio y la posibilidad de reflexionar, tratar de entender a qué se debe tanta virulencia, tanta descarga, tanto odio".

"Hipersensibilidad"

Para el actor, "el movimiento femenino, la ley del aborto, el Ni Una Menos" contribuyen a "momentos de hipersensibilidad" en los que "todo tiende a ir para un solo lado, la balanza pide a gritos que esto vaya hacia la violencia de género".

"Para mí hay una cuestión de odio que para mí había pasado totalmente desapercibida. Es algo que me tengo que replantear, o sea no me di cuenta. Me han colocado en un grupo que es absolutamente indeseable: el de maltratadores, agresivos, violadores seriales. Hay una publicación americana que habla del Harvey Weinstein argentino", agregó en referencia al magnate de Hollywood acusado de decenas de abusos sexuales.

Darín cerró asegurando sentirse "herido" ya que "los antecedentes, lo que podría llamarse en términos de delincuencia un prontuario, se construye a lo largo de toda una vida, y eso está directamente relacionado con cómo caminás, cómo te relacionás con los otros seres humanos".