Osvaldo salió a responderle a Jimena Barón y volvió a estallar el escándalo

El ex futbolista se desquitó por la "broma" de su ex pareja en el jardín de su hijo.

Las disputas entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo parecen no tener fin. Luego de que la actriz hizo una broma, que se volvió viral, sobre a qué se dedica por estos días el ex futbolista y padre de su hijo Morrison, el ex delantero salió al cruce.

“Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan ‘vagina’, ‘pito’ y ‘culo’ en historias de Instagram. Tengo miles de videos y fotos con mis hijos, pero son para mí, para mis amigos y mi familia, no las quiero compartir con vos”, aseguró Osvaldo en su cuenta de Instagram.

Luego en sus stories Osvaldo aprovechó para compartir una de los posteos de su hijo mayor, Gianluca. “Papá te amo mucho y estoy con vos. Los que te conocemos sabemos lo que es verdad y lo que no @daniosvaldoBV”, escribió el joven. Barón no tardó en responderle enojada: “Si te parezco una madre de mierda, deberías aparecer y educarlo vos. Ser cómplice de una madre de mierda, te hace un padre de mierda también”.

¿Habrá un nuevo round?