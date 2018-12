A más de un año del crimen, elevaron a juicio oral la causa por el femicidio de Anahí Benítez

Desde que encontraron el cuerpo sin vida de Anahí Benítez en la reserva Santa Catalina, ubicada en Lomas de Zamora, pasaron 16 meses. Según determinaron las pericias, la joven fue abusada y asfixiada, y por el terrible hecho detuvieron a dos hombres. Uno de ellos vivía en el lugar donde apareció muerta la víctima, mientras que se halló ADN del otro sospechoso en el cuerpo de la chica.

Por esto mismo, después de meses de investigación y de la realización de pericias, este viernes la fiscal Fabiola Juanatey elevó a juicio oral y público la causa por el crimen de la adolescente. En diálogo con BigBang, Silvia Pérez Vilor, la mamá de Benítez, aclaró que este proceso es contra los dos principales sospechosos, aunque no descarta que próximamente más personas puedan quedar implicadas. "El juicio es una caja de Pándora, cualquiera se puede quebrar", aseguró.

Pidieron elevar a juicio la causa por la muerte de Anahí Benítez.

Anahí Benítez fue encontrada muerta por los perros rastreadores el 4 agosto de 2017 en la reserva Santa Catalina y luego de hallar el cadáver, los sabuesos siguieron el rastro y se dirigieron hasta la casa de Marcos Bazán, uno de los detenidos. Aunque hasta el día de hoy el sospechoso niega haber conocido a la joven de 16 años, lo cierto es que los investigadores tienen como principal hipótesis que fue él quien la mantuvo cautiva en su hogar y luego la asesinó.

Incluso, gracias a la colaboración de la mamá de la fallecida, se logró determinar que la chica tenía un collar con una llave que abría una de las puertas de la casa de Bazán, lo que permitió alimentar la teoría de que ambos se conocían y se reunían de vez en cuando en la casa del acusado, con otros amigos de Anahí.

Marcos Bazán vivía en la reserva.

Por su parte, Marcelo Villalba entró en escena y empezó a ser sospechoso también cuando los policías encontraron el celular de Benítez en un terreno abandonado y el hijo del detenido confesó que su papá se lo había regalado. Después de eso, Villalba pasó a estar directamente acusado de abuso sexual, ya que las pericias indicaron que su ADN fue hallado en la zona genital de la joven.

Aunque él admitió haber estado con Benítez, ante la fiscal reveló que lo hizo acompañado de otra persona. Sin embargo, a partir de ese día nunca más brindó detalles del hecho, y ahora Juanatey elevó la causa a juicio oral y acusó directamente a Villalba y a Bazán por secuestro, abuso sexual, homicidio agravado y femicidio.

Marcos Bazán está acusado de haber asesinado a la adolescente.

Silvia Pérez Vilor, mamá de la joven, explicó a este portal que aún no hay una fecha de juicio establecida, porque se espera que en los próximos días la defensa de los acusados apele la medida. "Supongo que después de la feria judicial y algunos trámites de rutina se iniciará el juicio", comentó.

La mamá de Benítez sospecha que hay más personas implicadas en la muerte de su hija.

En relación a esto, aclaró que todas las pericias y pruebas que se juntaron hasta el momento son exclusivamente para probar la culpabilidad de Bazán y Villalba, que son los únicos dos que van a juicio por el crimen.

"La causa sigue abierta para investigar las demás personas que pueden estar implicadas. No se cierra acá la cosa, podría haber una continuación del juicio para otras personas", sumó.

Benítez fue encontrada sin vida el 4 de agosto de 2017.

Además, dijo a BigBang que espera que el juicio revele nuevas pistas, ya que sabe que detrás de la muerte de su hija hay otras cuestiones. "El mismo juicio es una caja de Pándora, cualquiera se puede quebrar y cualquier cosa puede pasar. Lamentablemente tenemos que pensar en eso, porque 30 cuerpos de una causa no alcanzaron para investigar todo", se lamentó.

"No me interesa que haya pasado tiempo, en más, esperaría más. Lo único que me interesa es saber la verdad y el tiempo que lleve descubrirla no es tiempo perdido. Si mi hija estuviera, sería otra cosa, pero no está y no tengo apuro", cerró.