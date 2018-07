El audio en el que Pity Álvarez se despide de su mamá y amenaza con suicidarse

Cristian "Pity" Álvarez se despidió de su madre en un mensaje de WhatsApp luego de matar a Christian Díaz de cuatro disparos en el barrio Samoré de Villa Lugano en la madrugada del viernes 12 de julio. En el audio el cantante da a entender que si era nuevamente internado podría tomar una drástica decisión sobre su vida.

Pity y su víctima Christian Díaz.

"Yo ahora estoy comiendo algo, que no como desde ayer al mediodía y me va a pasa a buscar el abogado y me voy para allá (la comisaría). Yo te dije que si me internaban de vuelta, había tomado una decisión y lo sigo sosteniendo", le dice Pity a su mamá.

El mensaje que se viralizó este martes, y dio a conocer Crónica, sería parte de una comunicación que tuvo el ex Viejas Locas antes de entregarse el viernes por la mañana, al día siguientes del crimen.

Se conoció la llamada del Pity Álvarez a su mamá, luego de cometer el asesinato pic.twitter.com/JINjhQ7c94 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 24 de julio de 2018

"Me da lástima no poder conocer a Blondie (su hija) nada más. Pero bueno que se yo la vida es así. Por un gil, un terrible artista va... No sé a dónde va" le dice y sigue: "Dale respondeme eso que quiero arreglar un par de cosas así yo me voy y dejo todo arreglado. Chau".

Pity se entregó el sábado 13 de julio a la mañana.

Actualmente Pity se encuentra alojado en el pabellón psiquiátrico de Ezeiza, procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además fue embargado por $ 1 millón.