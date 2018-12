Los médicos confirmaron que la nena baleada en Merlo tiene muerte encefálica

Maite Almirón, la nena de 5 años que fue alcanzada por una bala perdida en la localidad de Merlo en medio de la Nochebuena, tiene muerte encefálica, por lo que su estado es irreversible según confirmaron los médicos del Hospital Eva Perón, donde la niña fue internada de urgencia tras el disparo.

Maite Almirón recibió un disparo en la cabeza.

La terrible noticia fue confirmada a los medios por el director del centro de salud bonaerense, quien además contó que lograron extraerle la bala que le quitó la vida a la pequeña, lo que será de ayuda para que la Justicia investigue quién es el responsable de semejante hecho.

Según aclaró el profesional, la bala estaba alojada en el abdomen de la pequeña y se trataría de un proyectil de una pistola 9 milímetros.

Por el momento ya se peritó la zona donde Almirón resultó herida, y aunque no se hallaron casquillos de balas, sí se presentaron a declarar algunos testigos que habrían visto la situación.

Almirón tenía 5 años.

Por su parte, la madre de la nena fallecida contó que su hija tenía siempre una sonrisa en el rostro, y que espera que de ahora en más todos la recuerden así.

"Ella era una nena de 5 años que no se merecía esto. Tenía muchas cosas por vivir, por seguir. Estaba preparando todo para ir a primer grado y hoy ya no lo va a poder hacer. Todo por un inconsciente, un mal parido que hizo eso y me arruinó la vida", sostuvo.

También pidió que la persona que mató a la niña de la cara, para que se pueda hacer justicia por su fallecimiento. "La Justicia ya está actuando, y que la gente cuide a sus hijos, porque en un segundo cambia la vida por completo. Saquen las balas perdidas y los cohetes, que se haga una ley", solicitó, al mismo tiempo que reclamó que el presidente Mauricio Macri la reciba junto a su marido para poder tener una reunión y hablar con él sobre este trágico hecho.

Los papás de Almirón pidieron justicia.

Por último, los padres de la niña aseguraron que harán una marcha para recordar a su hija, y además le agradecieron a Mario Ferrario, el fiscal que lleva adelanten la investigación, por haberlos ayudado y acompañado en todo momento.

"No nos vamos a caer, y vamos a luchar por nuestra otra hija de dos años. Maite está en nuestros corazones y la vamos a tener siempre en el recuerdo", cerró el papá de la nena.

Un caso parecido ocurrió también en la Nochebuena y en la misma zona, donde Thiago Mealla, de 9 años, recibió un balazo en la espalda mientras jugaba con amigos en el barrio de Pompeya, también en Merlo.

El niño sintió un ardor en la espalda y entró a la casa para decirle a sus padres lo que le ocurría, y cuando ellos lo revisaron descubrieron que el había recibido un disparo, por lo que lo llevaron de urgencia al Héroes de Malvinas de Merlo, donde finalmente lo derivaron al hospital Garrahan.