Fuego amigo: Melconian le recriminó a Macri haber "boludeado durante dos años"

El ex presidente del Banco Nación tuvo duras palabras contra el presidente y el equipo económico.

Directo al mentón, sin aviso previo y hasta con un tono jocoso, el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian remarcó que el principal error del Gobierno fue no haber explicado en un primer momento el estado de lo que se recibió, no hacer un ajuste rápido, olvidarse de las elecciones de medio término y cosechar los frutos del reacomodamiento de la economía en 2019 para cerrar la reelección. "Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación en la previa de las elecciones", dijo sin anestesia.

"La gente siente qué pasó acá, qué pasó en una semana que esto se derrumbo. Yo sé que esto venía duro, que el gasto público, la oposición, pero, ¿qué pasó? ¿Tan atatado con alambre estaba esto? Bueno, yo dos años cerré el pico. Pero decía las cosas como son", dijo con ironía.

Pero sus declaraciones filosas no quedaron ahí. Con todavía la sangre en el ojo por los enfrentamientos internos que tuvo no sólo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; sino también con los dos vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, remarcó que la estrategia de reducción del déficit fiscal podría llegar a ser exitosa más o menos cuando Antonia Macri cumpla la mayoría de edad.

"Los dos CEOs que están abajo del jefe de Gabinete inventaron dos planillas excel que en nuestro estudio las preparó un junior practicando. Consistía en que si el PBI crece 3 puntos por año, la inflación llega a un dígito en 2020, el tipo de cambio real es constante, el déficit baja según la meta, los impuestos cumplen la reforma tributaria, el costo del endeudamiento es declinante, entonces Antonia, algún día, va a ver que el déficit va a cero. Vergonzoso. Esa planilla murió y ahora la va hacer el fondo", sostuvo.

"No entienden dónde está el problema. Estamos discutiendo 20 lucas de un gasto público vinculado a no se qué y hay 400 mil millones de intereses en Lebacs. No hay ningún programa de estabilidad posible con los velociraptors", agregó.

Asimismo, cargó contra el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por el mecanismo para bajar la inflación. "Sturzenegger se había encaprichado en forma adolescente al Slim-Fit, ahí la inconsistencia entre el déficit fiscal y tener la inflación de un dígito, nació el monstruo… porque inmediatamente, los mismos pesos que emitía por dólares que le traía Caputo para el déficit fiscal, los chupaba con Lebac", afirmó.

"Cuando querés tener Slim-Fit, que es una inflación de un dígito, tenes que dejar los cuatro platos de ravioles todos los días que es el gasto público. Sino vas a tener que salir a comprar camisas nuevas", ironizó.