Luego del aumento de la luz, Javier Iguacel deja la Secretaría de Energía y lo reemplaza Lopetegui

Luego del sorpresivo y contundente anunció del aumento en la tarifa de electricidad para los hogares de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el secretario de Energía Javier Iguacel decidió abandonar el barco y dejó su cargo.

La salida del funcionario ya fue confirmada y su lugar será ocupado por el vicejefe de Gabinete de Ministros, Gustavo Lopetegui.

Javier Iguacel renunció tras el anunció de aumentos.

Luego del anuncio del jueves sobre el aumento en la tarifa de la luz –subirá de manera escalonada hasta el 55% entre febrero y agosto inclusive- Iguacel fue cuestionado dentro del Gobierno por las compensaciones a las empresas de gas por la devaluación. Al mismo tiempo, su relación con Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, no era del todo buena. Jamás llegaron a congeniar.

Cabe destacar que la Secretaría de Energía se convirtió a poco de la asunción de Iguacel en una dependencia del ministerio de Hacienda que comanda Dujovne. De esta manera, el ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad duró menos de seis meses al frente de la cartera de energía: había asumido como ministro en reemplazo de Juan José Aranguren el 21 de junio de este año.

"Por razones que le expliqué al Presidente, renuncié al cargo de sec. de energía, poniéndome a disposición para seguir acompañando la transformación que lleva adelante. La tarea para construir un país unido, honesto y justo es titánica. Requiere pasión y perseverancia. o aflojemos", fue el mensaje que compartió Iguacel en su cuenta de Twitter tras la noticia sobre su renuncia.

Lopetegui asumirá en lugar de Iguacel.

Como secretario de energía, en septiembre de 2018 anunció la suspensión de la construcción del Gasoducto del Noreste, que hubiera permitido conectar a la red de gas a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones y al norte de la de Santa Fe. Todas ellas dependen de garrafas para acceder al combustible domiciliario.

A su vez, avanzó con bajas en los precios de los contratos de gas de boca de pozo y liberó la exportación del fluido a Chile. En ese contexto, presionó a YPF y el resto de las empresas a no trasladar la devaluación al precio de los combustibles. Y como si esto fuera poco, implementó una resolución que establecía que los usuarios de gas de red debían afrontar en sus facturas un cargo extra.

Esto tenía como único objetivo compensar a las empresas productoras por el gran incremento que sufrió el dólar durante este año. Pese a esto, la medida fue descartadas luego del desmedido y lógico rechazo que generó, por lo que se implementó un esquema que hacía responsable al propio Estado de afrontar o, de alguna manera, resarcir a las empresas por la devaluación.

Iguacel era muy cuestionado en el entorno del presidente.

A pesar de su renuncia, el nuevo cuadro tarifario se mantendrá vigente. De manera paralela, y por la suba de la tarifa de electricidad a nivel mayorista, en el resto del país se producirá un incremento en torno al 35% en similar período. Para los clientes de las distribuidoras Edenor y Edesur los aumentos de tarifas serán del 26% en febrero, 14% en marzo, 4% en abril y otro 4% en agosto.

Así, un cliente de Edenor que en diciembre consumió 300 kilowats/hora y pagó $ 819 pasará en marzo a abonar $1.184, según las estimaciones oficiales. En tanto, en la provincia de Santa Fe, donde ese mismo cliente pagó en diciembre $1.399, pasará a abonar $ 1.742 debido a que el primer tramo del aumento será de 15%.

Mauricio Macri, en 2017: “Javier Iguacel es una bestia del trabajo”

Con estos incrementos, y los que se den a nivel provincial, los subsidios que el Estado aporta al consumo de electricidad llegaran a US$ 2.565 millones el año próximo, contra los US$ 4.355 millones de este año y los US$ 11.465 millones de 2015.