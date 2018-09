Radiografía pre-electoral: de Macri a Cristina, a quién votarían y qué preocupa a los argentinos

Polarización. Los encuestadores pronostican una campaña con la grieta on fire.

El 22 de octubre de 2017, cuando Cambiemos se impuso en las legislativas, el resultado pareció demostrar una conclusión casi unánime: un Gobierno fortalecido que indefectiblemente iría camino a la reelección. Pero la política argentina, como se sabe, es el arte de lo imposible. Hoy la mayoría de los analistas y consultores coinciden en al menos tres puntos: el momento exacto en el que la imagen del oficialismo comenzó a caer; en que como mínimo es apresurado plantear un escenario de reelección; y en que el escándalo de corrupción en la obra pública tendrá un impacto electoral difícil de revertir.

A un año de las elecciones primarias - una verdadera eternidad - BigBang relevó diversas encuestas de coyuntura política publicadas en los últimos días. Tres conclusiones: la caída en la imagen del presidente Mauricio Macri no se detuvo desde diciembre, aunque tuvo leves repuntes. Las principales preocupaciones de los argentinos están vinculadas a la economía; y el clima de grieta no solo no frenó, sino que, por el contrario, se acrecentó en los últimos meses.

La imagen de Cristina Kirchner, que venía en aumento, comenzó a detenerse e incluso caer a partir de la revelación del entramado de corrupción vinculado al pago de coimas de empresarios de la obra pública a ex funcionarios de su gobierno, con un desfile de arrepentidos que la señalan como la responsable en las pasarelas de Comodoro Py. La mayoría de los consultados cree que las denuncias de corrupción son reales y que la ex mandataria sabía del cobro de sobornos.

ESCENARIOS

Una encuesta recién salida del horno de la consultora González & Asociados muestra que si las elecciones fueran hoy y Cristina fuera candidata, Macri se impondría en un eventual ballottage y Sergio Massa aparecería en tercer lugar. “Más allá de los desaciertos que tiene, el Gobierno hoy le ganaría a Cristina. Y mientras ella esté, tapona a cualquier otro candidato opositor”, sostuvo Federico González a BigBang.

El estudio dice que Macri obtendría un 33,3% frente al 28,5% de Cristina y un 14,8% de Massa. Recién más atrás aparecen Juan Manuel Urtubey, Felipe Solá y la izquierda. Si la ex mandataria no se presenta, el kirchnerismo - con Axel Kicillof, Agustín Rossi o Daniel Scioli - obtendría un porcentaje mucho menor: apenas el 22%.

Todas las encuestas coinciden en un punto: la principal preocupación que tienen los argentinos es por el futuro de la economía. Para la consultora M&R / Query, el 33% cree que la inflación es el principal problema, seguido por el desempleo (29%), la inseguridad (17%) y recién en cuarto lugar aparece la corrupción, con el 12%. Según un estudio de Management & Fit, publicado el 9 de septiembre en el diario Clarín, el 57,8% desaprueba la conducción de Macri y cree que en los próximos meses la situación del país será peor.

CAÍDA LIBRE

La imagen del Gobierno, y en particular de Macri, comenzó a caer fuerte en diciembre, tras la reforma previsional aprobada con un verdadero hervidero fuera del Congreso. La suba de las tarifas durante el verano, la creciente inflación cada vez más alejada de los pronósticos de la Casa Rosada, la devaluación y las tres grandes corridas cambiarias fueron un cocktail explosivo en la percepción de la sociedad sobre el Ejecutivo.

Gustavo Córdoba, de Córdoba & Asociados, le dijo a BigBang que el gobierno tiene un 60 % de imagen negativa. “Hay un indicador de desilusión, incluso dentro de los propios votantes de Macri”, sostuvo. La encuesta de González & Asociados es aún menos optimista: muestra que la mayoría cree que antes de fin de año aumentará la inflación, subirá el dólar, empeorará la situación del país y subirá la pobreza. “El clima de pesimismo posiblemente aumentará”, consideró Córdoba.

El único dato que entusiasma en los pasillos de la Casa Rosada se conoció el lunes por la tarde: el juez Claudio Bonadio procesó a Cristina como jefa de una asociación ilícita y la embargó por 4 mil millones de pesos. El pedido de desafuero se concretará más temprano que tarde y según González, un 62,9% cree que el Senado debe tratar el desafuero de la ex presidenta. A esta altura, todos los consultores coinciden en un aspecto: la campaña se jugará en Comodoro Py.

El estudio de la consultora Opinaia realizado entre más de 2.800 personas muestra que un 34% cree que la situación del país sería mejor con Cristina, aunque un 50% asegura que sería peor. Detrás aparecen otros nombres como Roberto Lavagna, Scioli y Massa. El 63% cree que la situación del país es “negativa”, y un 32% cree que el Gobierno puede solucionar los problemas, mientras que apenas un 23% confía en la oposición.

Para Ricardo Rouvier, de Rouvier & Asociados, muy cercano al kirchnerismo, hay tres frentes de fuertes críticas al Gobierno: el económico, el social - con el aumento de la pobreza reconocido por el propio presidente - y el político: “Desde diciembre se aceleró la caída en la imagen de Macri y no paró. Hay momentos en que cae más lentamente”.

Su estudio más reciente muestra que esa caída también golpea a Cristina por el complejo frente judicial que atraviesa. Un 71 % cree que es real el caso de corrupción descripta en los cuadernos de Oscar Centeno, y de ellos, un 58,5 % que Cristina sabía de los hechos.

Un dato clave: si finalmente decide presentarse, la ex presidenta deberá enfrentar una campaña en medio de juicios orales, indagatorias y citaciones. “Todos van a trabajar para el ballottage, Cristina es la mejor candidata, tiene un techo, pero el Gobierno también”, aseguró Rouvier.

A esta altura, parece evidente el escenario de polarización. La campaña, coinciden los analistas, será hostil, con críticas cruzadas: recesión económica vs. los cuadernos de la corrupción.