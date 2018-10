Se lo quiere fumar en pipa: el duro ultimátum de Carrió a Macri por el cruce con Garavano

Con una carta abierta publicada a través de redes sociales, Elisa Carrió volvió a pedir el juicio político para el ministro de Justicia Germán Garavano.

Carrió escribió una dura carta advirtiendo a Macri.

"Una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre", señala el texto. "La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena".

"Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015", subrayó Carrió antes de pedirle a Mauricio Macri que "no volvamos al pasado".

"No es una amenaza"

La diputada, al mismo tiempo, advirtió que demandará "por discriminación y machismo aberrante" frente a "las distintas expresiones a mi supuesta ira, 'calentura' o improsperabilidad del juicio político, o como cuestiones de carácter estético sobre mi persona, provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional".

"Es la primera vez que lo haré. No me guía el enojo ni la 'calentura' sino la necesidad de que Cambiemos, cambie o no cambiará la historia. Esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable", sentenció.