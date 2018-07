Barbie Simons y su "palito" para Sol Pérez: "No era la persona indicada para conducir Pampita Online"

Luego de la escandalosa renuncia de Carolina "Pampita" Ardohain a su programa en Telefe y su intempestivo reemplazo por Sol Pérez como reemplazo, apareció una voz para sumar más polémica: la de Barbie Simons.

Barbie Simons se mostró en desacuerdo con la elección de Sol Pérez como conductora.

La panelista del ciclo, gran amiga de la modelo, también decidió abandonar el show y decidió explicar su decisión hoy en C5N. "Yo fui contratada como panelista para acompañar a Carolina como conductora. Cuando ayer la decisión de los productores fue poner a otra de mis compañeras me parecía que no era la persona indicada", señaló.

Aunque aclaró que no tiene "nada en contra" de Pérez y que le "encanta" la gente nueva, Simons expresó que no estaba de acuerdo con que le dieran el puesto a alguien con "poca experiencia".

"Hay manejos que no me gustan"

"Fui a hacer el programa sabiendo que Carolina no estaba y cuando me enteré que Sol iba a conducir tomé la decisión de irme", agregó. "No me pareció la forma correcta de informarme, todo a último momento y hay manejos de la producción que no me gustan este año".

"Tanto otros compañeros como yo llevamos casi un año y pico participando del programa, poniéndonos la camiseta por un equipo", subrayó Barbie denunciando al mismo tiempo "ciertos maltratos o destratos por parte de alguna que otra productora desde el comienzo de este nuevo ciclo".

Sin embargo y aunque minutos antes había asegurado que no tenía problemas personales con Pérez, Simons señaló que "no hubo buena relación" con la ex "chica del clima" desde el inicio y que con su llegada a Pampita Online, "las energías del programa cambiaron totalmente".