Moria enfureció con Tinelli: "No me podés tirar como a un f..."

Después de que se diera a conocer que finalmente la cumbre entre Moria Casán y Marcelo Tinelli por el futuro de La One en el Bailando por un sueño fracasó, la conductora decidió dedicarle algunos minutos de su programa al conductor de Showmatch y advirtió que será la última vez que hablará sobre el ciclo de El Trece: ''Para mí es game over, el juego se terminó. No me interesan las disculpas”.

Fiel a su estilo, Moria volvió a contar cómo sucedieron los hechos que la llevaron a estar fuera del Bailando de este año. “El año pasado no, el otro, ya le decía a Chato que mi ciclo en el Bailando ya estaba terminado….pero él me decía que yo no podía no estar. Desde septiembre me decía que le encantaría producirme un programa pero no se podía porque había un desorden de papeles pero al enterarse de Incorrectas me pidió, si es que podía, que no firme exclusividad“, explicó.

Moria le cerró la puerta a Tinelli.

Y siguió: “Hay que contar desde donde empieza. Somos como familia, tengo la mejor con todos. Creo que he sido muy buena compañera de todos”. Fue entonces que La One volvió a recordar aquel día en el cual tuvo que reemplazar a Tinelli en la conducción del ciclo porque se había quedado sin voz. Según Moria, fue eso lo que le molestó al conductor.

“Marcelo es una persona muy arriba, muy emperador y tal vez me entregó su micrófono y yo sentí, cuando subí la escalera, que este año no estoy ni me llaman. ‘Vas a ver que esto te lo hacen cobrar‘. No por mal, por egos. Sentí que molestaba. Hay envidia, hay jodidos”, dijo Moria, quien además se molestó que hablen de ella los programas satélites del Bailando.

En ese marco, la conductora de América recordó que el rumor comenzó de un día para el otro, cuando Ángel de Brito dijo que uno de los integrantes del jurado no iba a estar. “El día que arranco el programa acá (por Incorrectas), el 14 de mayo, la señora Laura Ubfal dice, con toda su mala leche, ‘Moria fuera del jurado’. Eso fue mandado por ellos. Son operadores berretas”, disparó.

Y continuó: “Es una berretada con una persona que estuvo diez años, mandar a decir cosas y no agarrar el teléfono y decir ‘el contrato no se puede por tal cosa'. No le dieron los huevos para llamarme". A su vez, Moria detalló que se intentó reunir con Tinelli, pero que por A o por B el conductor siempre le canceló a último momento.

Moria se quedará solamente con su programa de América TV.

“Nos íbamos a ver el martes 12 de junio, él no pudo porque tuvo un problema familiar. Una operación que se complicó. A Marcelo le tengo cariño y le tengo respeto pero sé que es un hombre que tiene mucho ego. Si sabe que Pampita se va a otro lugar la trae a Nicole Neumann. Si estás diez años conmigo no me podes tirar como a un forro“, criticó.

Tinelli se quedó sin voz y Moria lo reemplazó el año pasado, algo que disgustó al conductor según La One.

Por último, sin pelos en la lengua, cerró exigiendo que le paguen la deuda que Ideas del Sur aún mantiene con ella. "Si me quieren usar a mí que me avisen, como lo hacían en el Bailando, si me usás pagame los dos meses y medio que me debés'', concluyó.