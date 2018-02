“¿Cuántas veces quelés, boludo?”: el desopilante audio de un chino a su proveedor

Una vez más, las redes sociales viralizaron un audio de WhatsApp que hizo estallar a más de uno. En esta oportunidad, se trata del dueño de un supermercado chino reclamándole a su proveedor la falta de entrega del pedido.

“Pablo, Pablo. ¡La concha de tu hermana! ¡Qué puta qué parió! Estoy re calentado. Estoy loco, eh; estoy recalentando. Vos estás todo joda, todo después. ¡Ey! Estoy recalentando. No puede ser así”, dice al comienzo del mensaje.

El audio se viralizó por redes sociales.

Pero lejos de tranquilizarse, el supermercadista insistió con su enojo y dio a entender que no había sido la primera vez que Pablo, el destinatario de su furia, se demoraba con la entrega. “Yo soy boludo una, dos, tres veces, ¿cuántas veces querés boludo? Así no más. Quiere vender vendé, no querés vender, no vendés más. La concha de tu hermana”.