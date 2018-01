La cara oculta del policía Galarza, el padre de Nahir: tiene dos hijos y los desconoce

El padre de Nahir Galarza, la joven de 19 años acusada de haber matado de dos disparos a su novio Fernando Pastorizzo, con la pistola que le adjudicó la policía de la provincia de Entre Ríos a Marcelo Galarza, tiene una historia oculta, que agrega una cuota más de oscuridad a una trama sórdida y difícil de entender.

El policía Galarza tuvo dos hijos varones en relaciones anteriores a la actual con la madre de Nahir y según una de su ex parejas, se había negado a tratar y reconocer a sus descendientes.

“Él me dejó cuando yo estaba embarazada. Me dejó sola. Se fue con otra mujer que también quedó embarazada al poco tiempo y que también la dejó cuando esperaba al bebé. A Román, mi hijo, le dio el apellido; al otro chiquito, ni siquiera eso”, dijo Silvia Valiente en declaraciones al sitio El Día.

Galarza con su actual pareja, la madre de Nahir.

"Galarza dejó a su primera familia a tan sólo un mes de haberse reintegrado a la fuerza policial de la provincia de Entre Ríos. Nunca vivió con el hijo que tuvo con Silvia, que hoy tiene 24 años y estudia, al igual que Nahir, abogacía. Tampoco convivió con el hijo extramatrimonial, que hoy tiene poco menos de 24 años y que también vive en Gualeguaychú pero que jamás tuvo relación con Marcelo", agrega el sitio.

“Siempre me costó que cumpliera con sus obligaciones paternales: si van al juzgado y buscan el expediente, verán que no miento. Si estudia, debe hacerse cargo de la cuota de Román hasta los 25 años, pero hace ya un tiempo se la cortó. Sus argumentos fueron que yo ya tenía otra vida, que me había vuelto a casar y que sea mi actual marido el que se haga cargo de todo”, dijo Valiente.

“No es cierto ese perfil familiero y de buen padre que dice tener. No es un tipo recto, íntegro o un ejemplo de familia. Por lo menos esa imagen no se condice con las actitudes y comportamientos que tuvo conmigo y con mi hijo”, agregó la mujer.

Nahir durante uno de los traslados a Tribunales.

La ex pareja de Galarza contó que su hijo no pudo ocultar su tristeza cuando lo vio al padre de Nahir hablar por televisión, después del arresto de su hija decir que sólo tenía dos hijos, en referencia a la joven detenido y a un hermano menor de 16 años.

Silvia Valiente y Marcelo Galarza se fueron a vivir a los Estados Unidos en la década del 90, pero resultó una experiencia fallida, por lo que al poco tiempo volvieron. Ella ya tenía a Román, el primer hijo de Galarza, en su vientre. Pero el hombre la dejó al poco tiempo, para formar otra pareja.

Nahir está detenida en la Comisaría del Menor y la Mujer al menos durante 60 días más, según lo dispuesto por la Justicia de Entre Ríos, tras haber confesado que mató a su ex novio con la pistola de su padre.