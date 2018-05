Coimas y acoso sexual: el escándalo en la DAIA por la fuerte denuncia de Esmeralda Mitre

Semanas atrás, Esmeralda Mitre se metió en líos al declarar que a pesar de que el número oficial de víctimas del Holocausto nazi era de 6 millones, "quizá no eran tantos".

Esmeralda Mitre denunció por acoso al presidente de la DAIA.

Luego de la polémica, la artista se reunió con la cúpula de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), hecho que terminó desembocando en un nuevo escándalo.

Mediante un comunicado oficial, la entidad anunció que solicitaba la renuncia de su presidente, Ariel Cohen Sabban, ya que habría intentado acosar y sobornar a Mitre.

La CD de la @DAIAArgentina analiza pedirle la renuncia a su presidente @ACSabban por un escándalo sexual que tuvo con @EsmeraldaMitre en la casa de ella. Los abogados de ambos están negociando un acuerdo. Él pidió licencia a su cargo por ahora. — Hernán Dobry (@HernanDobry) 5 de mayo de 2018

La DAIA no quiso dar detalles sobre el hecho y Esmeralda tampoco. "He vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente", explicó ella. "Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas".

"Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos, ni tampoco quisiera iniciar acciones legales. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo", agregó.

La DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, informa que su Consejo Directivo ha solicitado la renuncia de su presidente, Ariel Cohen Sabban, a partir de los hechos de público conocimiento. — DAIA (@DAIAArgentina) 5 de mayo de 2018

Según publicó La Nación, Cohen Sabban le habría solicitado a Mitre que se reunieran a solas. Allí, el dirigente de la DAIA habría intentado extorsionarla y acosarla.

El entorno de la actriz señaló que ella incluso logró reunir una serie de chats de WhatsApp que incriminaban al dirigente, los cuales fueron presentados a la entidad.

"Era insostenible"

Luego del desplazamiento de Cohen Sabban, la presidencia de la DAIA quedó ocupada por quien era el vicepresidente 1°, Alberto Indij, quien se refirió al incidente en diálogo con la Agencia Judía de Noticias.

Mitre habría presentado pruebas contundentes contra Cohen Sabban.

”Ante la situación muy compleja que se desencadenó de todo lo que comenzó a circular en las redes sociales, que es muy serio, le pedimos la renuncia a Ariel. Es el mecanismo que disponemos hasta que la situación se aclare. No podemos decir de ninguna manera que todo el episodio sea cierto, pero la situación es insostenible", explicó.