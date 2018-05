La aberrante profesora nazi de Castelar: loas a Hitler y discurso antisemita en un colegio secundario

La comunidad escolar de la localidad bonarense de Castelar se encuentra conmocionada después de que se viralizó un video de una docente que defendía el accionar del difunto dictador Adolf Hitler y hasta aseguró que "hizo cosas muy buenas para Alemania". Inmediatamente, y por la repercusión del caso, desde el colegio Jesús Maestro salieron a confirmar el apartamiento de la profesora.

En el video, que fue difundido por la página de Facebook "Acción Antifascista Mar del Plata", se ve como la docente, sindicada como Denise Yanet Evequoz, aunque en las redes sociales se hace llamar "Ana Elisa Duprat", les explica a sus alumnos que la figura de Hitler fue "demonizada" por los Estados Unidos y que durante su régimen se encargo de hacer cosas "buenas" para los alemanes. A lo largo de la lección sostuvo que el aumento del gasto público, las invasiones a países vecinos, la carrera armamentística y la presunta restauración del empleo fueron cuestiones a destacar.

Además, al ser consultada por sus alumnos sobre el antisemitismo que profesaba el dictador y sus seguidores, respondió que "en toda Europa había odio" contra la comunidad judía. "Los judíos ya de por si siempre en europa fueron discriminados, mal visto. Primero porque el judío siempre se encerró en su propio barrio, no se mezclaba con otra gente. Otra de las cosas es que siempre se dedicaron al manejo de la plata, las finanzas, siempre se dedicaron a ser prestamistas. Muchas veces se aprovechaban de la gente que necesitaba plata, y después los perseguían para que les devuelvan la plata con intereses. Toda Europa era antisemita. Los judíos comunistas se apoderan de esta situación llevaron a Alemania más a la miseria todavía. Como ellos tenían la plata no ayudan en nada a Alemania a mejorar. No ayudan a la gente a generar empleo, hacer industrias, esto hace que la gente tenga más bronca", manifestó.

"La docente reconoció el vídeo y fundamentó su clase. Ya fue separada de su cargo: está preocupada y asustada", afirmó el interventor del establecimiento, Alberto Coronel, quien además remarcó que ya había tenido episodios con otros alumnos.