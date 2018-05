Mitre asegura que el presidente de la Daia le dijo: "Quedate tranquila que no te voy a garchar"

La actriz Esmeralda Mitre relató que el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, la acosó e intentó extorsionarla. El sábado hizo pública una situación que vivió semanas atrás, luego de haberse reunido con las autoridades de la entidad judía tras sus polémicos dichos donde relativizaba el Holocausto. “Me dijo: ‘Quedate tranquila que no te voy a garchar’”.

La situación salió a la luz el sábado por la tarde, y horas después la DAIA anunció que Cohen Sabban sería reemplazado por Alberto Indij, el vicepresidente primero de la entidad. Todo comenzó cuando Mitre fue a la DAIA para reunirse con las autoridades tras los dichos sobre el Holocausto durante una entrevista. Tras una reunión con las autoridades, según la versión de la actriz, Cohen Sabban le escribió para reunirse en privado.

Esmeralda Mitre relató cómo fue el encuentro con Cohen Sabban.

En declaraciones a radio Mitre, la actriz y ex esposa del ex ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, relató que el presidente de la DAIA le pidió una reunión en su casa para “solucionar” la situación. “Me dijo ‘te pido por favor que te sientes al lado, yo te voy a ayudar, te puedo abrazar, abrazame fuerte”.

En esa reunión, Cohen Sabban le habría pedido que fuera “un mes a un colegio alemán para hacer una especie de probation, para aprender acerca de esta gran tragedia”, según Mitre. “Quería que fuera a Alemania con unos chicos. ‘Esto cuesta 80 mil dólares, lo podés pagar en cuotas’, me dice”, agregó la actriz.

Cohen Sabban fue apartado de la DAIA.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió después. “Me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Ahí le digo que se tiene que ir y me contesta: ‘Por favor no’, y entra en crisis”, relató Mitre. Luego, Cohen Sabban le dijo: “Quedate tranquila que no te voy a garchar”.

“Claramente creo que es un acoso alguien que te besa en el cuello, además es extorsión pedirme ese dinero”, agregó.

Sin embargo, el sucesor de Cohen Sabban, Alberto Indij, relativizó los dichos de Mitre y negó que la DAIA hubiera pedido dinero para realizar un viaje. “Lo que sucedió es que ante un pedido de consejo de ella de lo que podía hacer para reparar sus dichos, a Ariel se le ocurrió decirle que si quería podía llevar a 40 jóvenes interesados en conocer más sobre la temática de la Shoá a un campo de concentración en Polonia”.

Esmeralda Mitre relató que Cohen Sabban intentó acosarla.

Según Indij, “ella dijo que no tenía el dinero para hacerlo y Ariel le dijo que no estaba obligada a nada”. “Ella interpretó eso como un pedido de dinero, que de ninguna manera fue así”.

La actriz se había comprometido a visitar el Museo del Holocausto tras sus polémicos dichos. Sin embargo, según Indij, Mitre no fue en la fecha prevista: “Nos resultó extraño y recién ahí nos enteramos de todo el episodio, antes no sabíamos nada”, dijo el ahora presidente de la DAIA a radio Mitre.