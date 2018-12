Murió tras una lipoaspiración: denuncian mala praxis en una clínica de Rosario

Nancy Basualdo tenía 46 años y una vida entera por delante. Justamente por ese mismo motivo había asistido a una clínica privada de estética en Rosario, donde decidió realizarse una liposucción a fines de noviembre.

Como tenía mucha confianza en los médicos que la atendían, Basualdo se operó con la certeza de que todo iba a salir bien. Sin embargo, a los pocos días de la intervención comenzó a tener dolores, los cuales finalmente se volvieron insoportables por lo que la paciente debió ser internada de urgencia en un hospital de la ciudad.

Aunque sus familiares no esperaban una noticia así de trágica, los doctores que la atendieron les dijeron que no había nada por hacer, y pocas horas después ella falleció. Ahora sus allegados reclaman justicia, ya que sostienen que el cirujano que la operó cometió una mala praxis y un abandono de persona.

Los amigos y la familia de Nancy Basualdo mientras pedían justicia.

La operación a la que se sometió Nancy Basualdo se llevó a cabo el 27 de noviembre en la clínica de medicina estética de Rosario, donde se hizo una lipoaspiración y a las pocas horas fue dada de alta.

Como tiempo después empezó a sentir muchos dolores, Nancy. de 46 años le preguntó al cirujano que la había operado si estos malestares eran habituales, a lo que él le contestó que sí. A pesar de eso los síntomas no cesaban. Por ese motivo, las hijas de la víctima decidieron llevarla al Hospital Alberdi para que la revisaran.

Al llegar al centro médico, su estado de salud ya era delicado, por lo que finalmente fue llevada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde le diagnosticaron una “infección en el tórax con corrimiento hacia las piernas" en estado avanzado. Aunque Basualdo luchó por su vida y aguantó todo lo que pudo, murió de septicemia el pasado 11 de diciembre.

Después de su muerte, los allegados y amigos de la paciente entraron en shock, hasta que comenzaron a investigar el procedimiento al que

la víctima se había entregado, y descubrieron que Nancy Basualdo había sido sometida a un especie de chantaje.

En diálogo con el medio Rosario3.com, la pareja de la fallecida, Cristian Alaniz, reveló que al principio su esposa fue a averiguar para hacerse la lipoaspiración, pero como no tenía el dinero suficiente, decidió cancelar todo. S in embargo, gracias a los mensajes de Whatsapp que leyó de su mujer, descubrió que los médicos que la operaron le dijeron que era imposible volver para atrás la intervención y que si no tenía dinero, al menos le diera dos alianzas de oro blanco a cambio, ya que ella trabajaba en una joyería.

El marido de Nancy Basualdo dijo que el cirujano que la operó hizo mala praxis y abandono de persona.

“Por mensajes que encontramos en su celular, luego de su fallecimiento, descubrimos que los cirujanos la motivaron a la operación diciéndole que no se haga problemas por el dinero, que le aceptaban joyas o anillos de oro como pago", contó Alaniz, quien agregó que su esposa aguantó los dolores todo lo que pudo, hasta que falleció.

Del mismo modo, la hija de la fallecida aseguró que su madre le mandó mensajes al cirujano para pedirle que la atendiera porque se sentía mal, a lo que él le contestó que estaba de viaje por su luna de miel y que era imposible verla.

El médico que operó a Basualdo se fue de viaje a los días de la intervención y ya no volvió a atenderla.

Ante la desesperación, explicó que ella misma llevó a su mamá a la clínica para que alguien la revisara, y como efectivamente los doctores no estaban, la vio una persona de la clínica que le dijo que tenía bolsitas de grasa en la zona abdominal, pero que eso no era nada grave.

Finalmente, en medio del reclamo que hizo la familia de Basualdo en la puerta de la clínica privada, su marido aseguró que ya están asesorados por abogados y que en las próximas horas van a hacer una denuncia contra todos los médicos que atendieron a su mujer por abandono de persona y mala praxis.