Salarios caídos y despidos en el Posadas: los médicos bonaerenses paran por 48 horas y repiten la semana que viene

Los médicos bonaerenses, agrupados en el sindicato Cicop (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires), comenzaron hoy un paro de 48 horas. Esta mañana concentraron en la Plaza Olazábal de la Plata, para luego marchar hacia el ministerio de Economía de la provincia. El objetivo del paro es reclamarle a la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, que mejore la oferta salarial, que consistió en un aumento del 15 por ciento en tres cuotas. La última reunión entre Vidal y los médicos data de junio pasado: desde entonces no volvieron a verse las caras, y en el medio hubo una disparada del dólar que, entre otras cosas, llevó las previsiones de inflación a una suma que oscilará entre el 42 y el 50 por ciento.

De la movilización participan otros gremios en conflicto con el gobierno bonaerense: ATE, Judiciales y el Suteba. Los médicos tienen previsto otro paro de 48 horas para el lunes y el martes de la semana que viene: el lunes, como medida de fuerza exclusiva del sector, y el martes en adhesión al paro dispuesto para ese mismo día por la CGT.

A su vez, la CICOP denuncia el desmantelamiento del hospital Posadas, de donde en lo que va del mes fueron despedidos 55 profesionales de la salud y en lo que va del año unos 300, anulando así sectores enteros del hospital. En diálogo con BigBang, Aníbal Aristizábal, del Cicop, reveló que el paro se está realizando "con un altísimo acatamiento", y describió su modalidad. "Se hace retención de tareas en consultorios externos, se suspenden cirugías programadas y se atienden guardias y pacientes oncológicos , de HIV y de tuberculosis, como así también se provee de insulina a los diabéticos".

En caso de no tener respuesta ni con la medida de fuerza de este semana ni con la que viene, Aristizábal adelantó que el gremio tiene prevista "una gran marcha federal de la salud" para el mes de octubre. La medida de fuerza apunta por el tema salarial al gobierno provincial y , en el caso del Posadas, al gobierno nacional. "El caso del Posadas es raro, porque si bien es un hospital nacional, Rubinstein (Adolfo, ex ministro y actual Secretario del sector) nos dijo que no era su jurisdicción". La situación es complicada y no hay, por el momento, canales de diálogo abiertos. "Este gobierno no dialoga con ningún sector y cuando dialoga es capaz de llegar un acuerdo y negarlo luego, como sucedió con el astillero Río Santiago. En el caso de la salud, el nuestro es el gremio más perjudicado de todos en el Estado", concluye.