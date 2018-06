La trama oculta de la interna "Mundial" entre los campeones del 86, Sampaoli y la AFA

La selección argentina vive horas límite en San Petersburgo por la posibilidad de volverse en primera ronda del Mundial de Rusia 2018 si no consigue una victoria contra Nigeria mañana. Sin embargo, el foco de atención en estos días no son las falencias ofensivas y defensivas que evidencia el combinado nacional, o la labor del técnico del seleccionado, Jorge Sampaoli. Sino todo lo contrario; una cruenta interna se habría desatado entre parte de la “Generación del 86” y el cuerpo técnico actual.

Detrás del intento de volver a imponer a la generación que salió campeona del mundo en México de 1986 estarían el ex defensor y ahora panelista Oscar Ruggeri y el mánager de la selección Jorge Burruchaga, según consignó en su cuenta personal de Twitter, Jorge Rial.

En ese grupo conspirativo con ganas de quedarse con la @Argentina estarían también @chinotapia86 y @GiustiRicardo. Hasta entraría @caniggiaclaudio aunque no fue campeón en México. Y @oscar_ruggeri? Ayudante, manager, lo que sea. Pero será el poder detrás del trono. El lider — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de junio de 2018

En los últimos días hubo una catarata de audios y videos cruzados sobre situaciones que habrían sucedido durante la concentración del seleccionado. Entre ellos, el del técnico Ricardo Caruso Lombardi en donde se lo ve decir que después del partido en el que el combinado nacional fue derrotado 3 a 0 por Croacia el delantero de Boca Cristian Pavón le habría pegado una trompada al mediocampista Javier Mascherano.

El video de @LombaCaruso no fue una cámara oculta. Es parte del operativo separación de la selección y la @afa. Y no entremos en lo que se viene por la negociacion de las copas. Ni cómo se compraron loa derechos del mundial. Ni... sigo? pic.twitter.com/sZWGhJUeWO — JORGE RIAL (@rialjorge) 23 de junio de 2018

Entre los que no pasarían el filtro para ocupar un espacio se encuentra el ex técnico del seleccionado y capitán del equipo campeón del 86, Diego Maradona, que ya tuvo su paso como seleccionador nacional y que terminó con la derrota 4 a 0 contra Alemania en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. "Maradona es mala palabra . No le perdonan que fue técnico y ni los llamó. De ahí la pelea de Ruggeri con Bilardo por haber elegido a Diego", continuó Rial que también cargo contra el presidente Mauricio Macri y el mandamás de Boca, Daniel Angelici. A este último lo señaló como el brazo ejecutor de las órdenes del jefe de Estado.