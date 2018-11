Surtidor de golpes al bolsillo: por qué aumenta la nafta si el dólar bajó más de cinco pesos

La suba de las naftas ronda el 5 %.

“Cuando sube el dólar aumenta la nafta. Cuando baja el dólar aumenta la nafta. No importa lo que pase, la nafta siempre sube. Y cuando sube la nafta, sube el dólar y suben las tasas. Esto pasa porque yo inflaciono, tú inflacionas, él inflaciona, pero ¿sabés qué? El Estado es el que más inflaciona de todos nosotros”.

Con esas palabras, el humorista Tato Bores intentaba explicar en la década de 1980 por qué aumentaban los combustibles a pesar de que el dólar y las tasas se mantenían estables. Treinta años después, aquel monólogo parece volver a cobrar sentido. Tras un mes de cierta estabilidad, con una caída de más de cinco pesos en el valor del dólar desde que el Banco Central implementó la nueva política monetaria de “bandas”, y mientras el valor internacional del barril de petróleo viene en caída desde hace semanas, hoy el combustible volvió a aumentar un 5 por ciento en promedio.

Sólo en lo que va del año las naftas ya aumentaron 14 veces y en el último año el valor del litro de súper de YPF en la Capital Federal tuvo un incremento superior al 90 por ciento. La petrolera oficial aumentará sus precios el sábado desde las 0, pero Axion se anticipó y subió un 3,6 % para las premium, un 5 % la súper y un 7 el combustible diesel. Shell también incrementará este fin de semana.

Las naftas de Shell e YPF aumentan este fin de semana. Axion aumentó ayer.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió el mes pasado, donde tuvo impacto la última devaluación fuerte (a fines de agosto, principios de septiembre), en esta ocasión el contexto es distinto: el dólar cayó y el jueves cotizaba por debajo de los $37; y el barril de petróleo que en octubre superaba los U$S 81 viene en caída y ayer cerró en U$S 72,77.

No es un punto para nada menor, sobre todo si se tiene en cuenta que esos son dos de los tres factores clave para definir la suba de los combustibles. Según Carlos Gold, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), la tercera razón es el incremento en los biocombustibles. “Si se conjugan todas las variables, indudablemente tendría que haber subido”, señaló a BigBang.

Según Gold, el incremento del barril internacional de petróleo es uno de los factores que hizo aumentar las naftas. Un año atrás, cuando el gobierno decidió liberar el control a las petroleras, costaba U$S 55, mientras que este año tuvo picos superiores a los U$S 82, y ahora cayó a U$S 72,77. “Este año influyeron las variables del tipo de cambio. En octubre del año pasado el dólar estaba a $18 y ahora a $37”, afirmó Gold. “Como las petroleras compran el crudo para refinarlo (producir combustible) lo compran en dólares y lo pagan en pesos. Esas variables se fueron por las nubes”, dijo.

El valor del barril de petróleo cayó fuertemente en las últimas semanas.

Ocurre que, a pesar de que cayeron el dólar y el barril de crudo, las petroleras advirtieron que para “cubrir” el desfasaje se debía aumentar en torno a un 12 por ciento. Hay expertos que creen que con este nuevo incremento no debería haber más aumentos: “El comportamiento de las dos variables (dólar y petróleo) implica que el aumento sea menor a lo previsto”.

La gran incógnita, sin embargo, es la misma que hace un mes: ¿se terminaron los aumentos del combustible? Gold cree que en un contexto donde el tipo de cambio está estable y cayó cinco pesos y el valor del crudo continúa en caída, por lo que resta del año no tendría que haber nuevas subas. Pero ya lo dijo Tato Bores: no importa lo que pase, la nafta siempre aumenta.