Golpes e insultos: escándalo a la salida de un teatro con Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe

Empujones, golpes e insultos. Un verdadero escándalo se vivió a la salida de la función de Conejo blanco, conejo rojo, la obra de teatro experimental que protagonizó por única vez Dalma Maradona este último jueves por la noche. Fueron muchos los medios que se acercaron al Timbre 4, en el barrio de Almagro, para consultarle a la familia de Diego Maradona por su salud.

Allí estaban presentes, además de la propia Dalma y su marido Andrés Caldarelli, su hermana Gianinna Maradona y la mamá de ambas, Claudia Villafañe. Todo comenzó cuando la sala de teatro se quedó sorpresivamente sin luz. A la salida del Timbre 4 había un gran número de periodistas y camarógrafos esperando la salida de las hijas de El Diez.

Fue entonces que algunos medios aprovecharon la ocasión para entrevistar a la ex de Sergio Agüero y mientras la nota seguía su curso, algunos más se fueron sumando con sus micrófonos y cámaras. Fue entonces que uno de los periodistas le pidió permiso a una persona, quien se negó de inmediato a cederle el paso generando todo tipo de agresiones, como golpes y empujones.

Uno de los noteros agredidos pertenecía al programa Los Ángeles a la mañana y fue el propio Ángel de Brito quien contó cómo ocurrieron los hechos. “Como se cortó la luz, la gente que estaba en la sala, con toda la familia de Dalma, con Claudia Villafañe, Gianinna, los suegros y el marido de Dalma, salieron a un patio”, explicó el periodista de espectáculos.

Y continuó: “Entonces, la prensa encendió las cámaras y les empezaron a preguntar por cómo estaba Diego, qué pasó con la descompostura que tuvo… Hicieron las notas durante el apagón, se suponía que iban a seguir con la obra. No se sabía bien. Se armó tal despelote, empezaron los empujones a pedir que saquen las cámaras y las apaguen, que pasó eso que se vio”.

Maradona tuvo que ser atendido por los médicos.

Según explicó De Brito, Dalma no fue la responsable de semejante caos, sino que fue otra persona ajena al teatro “la que empezó a empujar, a correr los micrófonos, tapar las cámaras. Dalma dio las notas como siempre y después se fue un poco enojada".

Ninguna de las dos hermanas quiso referirse a la salud de Maradona, a quien le bajo la presión y tuvo que ser atendido por algunos médicos durante la victoria de Argentina ante Nigeria. Fue la propia Gianinna quien ese día reveló que fue el padrastro de Rocío Oliva, Digno Valiente, quien se puso a comer una empanada mientras su papá se descompensó.

En ese contexto, Dalma se mantuvo firme ante la insistencia de los medios y aseguró que lo que le pase a su papá lo dejara en el ámbito privado. “No voy a hablar de algo cuando él ya habló. No es que no se sabe qué pasa y yo me hago la misteriosa. No hablo del tema, trato de que mi intimidad sea lo más privada posible", detalló.

El padre de Rocío Oliva comiendo mientras atienden al Diego.

Y cerró, consultada sobre la actitud del padre de Oliva: "Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Yo no tengo nada que agregar porque tampoco creo que una persona que no me conoce me conteste a lo que yo digo. Espero que le haya caído bien (la empanada), buen provecho".