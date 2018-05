Nicole habría pedido más 100 mil pesos para estar en el Bailando y le dijeron que era mucho

La ex pareja de Fabián Cubero no cerró el acuerdo con la producción de LaFlia y seguirá como panelista de Cortá por Lozano.

El Bailando por un sueño comenzará finalmente a finales de julio o principios de agosto y uno de los aspectos a definir hasta ese entonces serán los encargados de impartir justicia y puntuar a los participantes en la pista. Se sabe que Ángel de Brito y Marcelo Polino seguirán presentes como jurados, pero a la confirmada ausencia de Pampita se le sumó la de Moria Casán.

Por esta razón, la producción –con Pablo “Chato” Prada y Federico Hoppe a la cabeza- comenzó con las negociaciones para buscarles reemplazos a ambas. Mientras que Laurita Fernández y Lourdes Sánchez esperan por una oportunidad en el jurado, en las últimas horas se dio por terminada las negociaciones con Nicole Neumann, quien iba a reemplazar a Pampita.

Primero fue Verónica Lozano, en medio del festejo por su cumpleaños, quien reveló que su actual panelista y ex pareja de Fabián Cubero no será parte del programa que conduce Marcelo Tinelli. Luego de agradecerle a todos sus invitados y compañeros por los saludos, la conductora de Cortá por Lozano disparó: “Nicoletta no se va, se queda, no va al Bailando”.

Pampita y Moria Casán no formarán parte del Bailando.

Lo cierto es que si bien el deseo de la bella rubia era ser parte del programa más visto de la televisión, hubo un pequeño detalle que la alejó definitivamente de esta posibilidad. Según contó Ángel de Brito en Los Ángeles a la mañana, la top model fue la principal responsable de que las negociaciones con la producción de LaFlia no prosperen.

Nicole se quedará como panelista en Cortá por Lozano.

Pese a que en un principio se especuló que Nicole desistió de ser parte del jurado por las casi seguras participaciones de Mica Viciconte e Ivana Figueiras, el periodista de espectáculos resaltó que la principal causa de su ausencia tiene que ver con una “cuestión económica”. El año pasado el salario de los jurados promediaba los 80 mil pesos. Por ese se especulaba que la modela habría pedido más de cien mil pesos.

“Entre mañana (por el viernes) y el domingo se va a decidir todo: la lista de participantes y el jurado. Queda afuera del Bailando, además de Moria (Casán), Nicole Neumann. El conflicto fue el dinero. La verdad es que pidió una fortuna”, agregó De Brito.

A su vez, según el conductor de El Trece, uno de los productores que participó de la negociación aseguró, al ver las elevadas pretensiones de Nicole, que “no lo vale”. “No es Pampita”, aseguraron desde LaFLia. “Pidió mucho más de lo que puede cobrar un jurado”, remató De Brito.

"No sos Pampita", le dijeron a Nicole.

Al parecer, su separación con Cubero, sumado a la guerra que mantiene con su ex amiga Figueiras y la actual pareja del futbolista de Vélez, Viciconte, habrían motivado a Nicole a pedir una fortuna por su llegada al Bailando. “Consideran que Pampita es más que Nicole”, sentenció Ángel de Brito.