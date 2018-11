Declaró el médico que atendió en la salita a Lucía Pérez tras el abuso y complicó a los acusados

La segunda audiencia por el juicio contra los acusados de haber asesinado a Lucía Pérez, la joven que murió en Mar del Plata en octubre de 2016, trajo complicaciones para los tres detenidos, ya que esta mañana declaró ante los jueces el médico que atendió a la chica de 16 años cuando la dejaron en una salita de emergencias ubicada en el barrio Playa Serena.

En su declaración, el profesional argumentó que la víctima llegó al establecimiento de salud ya muerta, lo que contradice la versión de los sospechosos, quienes argumentan que Pérez se descompensó repentinamente luego de consumir droga y mantener relaciones sexuales con uno de ellos.

Lucía Pérez fue asesinada en 2016.

El proceso contra Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel comenzó ayer, luego de dos años de espera. La familia de la joven dijo a los medios de comunicación que esperan una "condena ejemplar", y en la primera audiencia los padres de Lucía Pérez hablaron de su relación con la fallecida, mientras que su hermano, Matías, confesó que estaba al tanto de que su hermana fumaba marihuana y que había probado cocaína.

Farías está acusado de ser el presunto autor material del delito de "abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", mientras que Offidani es considerado "partícipe necesario" de los mismos delitos, y a su vez ambos están imputados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser en perjuicio de menores de edad". Por su parte, Maciel está sospechado por presunto "encubrimiento agravado".

De izquierda a derecho: Matías Farías, Alejandro Maciel y Juan Pablo Offidani.

Según explicó a BigBang el abogado de la familia de la víctima, Gustavo Adolfo Marceillac, hasta ahora los sospechosos negaron siempre los hechos que se le imputan, aunque lo que se cree es que Farías abusó sexualmente de Lucía Pérez y la drogó, a pesar de que sabía que la chica tenía problemas con los estupefacientes.

"Farías habla de la existencia de una relación sexual consentida, y nuestra hipótesis es que no puede ser así, teniendo en cuenta que ella estaba vulnerable porque tenía una relación conflictiva con la droga y él era el proveedor. Había una relación de poder, no solamente le vendía droga sino que ella le pagaba plata e incluso le debía. Así logró que ella fuera a su casa y así le dio estupefacientes, lo que provocó que Lucía muriera de una sobredosis", explicó el letrado.

Por otra parte, reveló que a Offidani se lo acusa de haber brindado apoyo logístico para que ocurriera el encuentro sexual, ya que junto a Farías pasaron a buscar a la joven por la casa, y la llevaron hasta la vivienda de Farías, donde pasó todo.

Juan Pablo Offidani está acusado de haber permitido que se concretara el abuso sexual y el consumo de drogas.

"Offidani le dio un auto a Farías, estuvo en contacto siempre con él porque incluso le llevó profilácticos hasta la casa. En cambio Maciel sólo está acusado de encubrimiento, porque apareció cuando todo se salió de control, y ayudó a llevar a Lucía hasta la salita", sostuvo Marceillac y agregó que él cree que Maciel colaboró en armar la escena antes de que llegara la policía, "y ayudó a lavar y vestir a Lucía y a sacar todas las cosas que pudieran dar a entender lo que había ocurrido en la casa".

En la audiencia de hoy estuvieron presentes los padres de la víctima, y dos de los acusados, ya que Maciel se ausentó porque se había descompensado. La sala del Tribunal en lo Criminal Nº1 se abrió a las 9 de la mañana, y hasta el mediodía, prestaron su declaración el médico que atendió a Pérez en la salita, un testigo que vio como los acusados la llevaron hasta el centro médico y los policías que hicieron las tareas preliminares en la investigación.

"Una de las cosas más importantes que dijo el médico, es que Lucía llegó al lugar ya muerta. Dijo que estaba muerta desde hacía un tiempo por lo que pudo advertir en el cuerpo de ella. Obviamente se intentaron hacer maniobras de reanimación, pero no había nada que hacer", dijo, e indicó que esta información no coincide con lo que argumentan los acusados en su defensa, ya que Farías sostuvo siempre que él y la joven mantuvieron relaciones sexuales consentidas, y que mientras consumían droga, ella se descompuso.

Lucía Pérez murió tras un sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por una sobredosis.

Según aclaró el abogado, los imputados dijeron que cuando Pérez se empezó a sentir mal, la llevaron en auto hasta la sala de emergencias, la cual está ubicada a cinco minutos de la casa de Farías.

"El lunes van a declarar todos los peritos médicos que intervinieron en la causa, y también vendrán los forenses, y ellos van a poder decir el horario de la muerte", indicó.

Sobre esto, Marceillac dijo que hubo mucha confusión respecto a los motivos que produjeron el fallecimiento de la adolescente, porque apenas se dio a conocer la terrible noticia, la ex fiscal del caso, María Isabel Sánchez, dijo que "Lucía Pérez había muerto producto del dolor que le había provocado una violación con un objeto que no era un sexo masculino", y en realidad eso no era cierto.

El juicio se extenderá hasta mediados de noviembre.

Según él, lo que pasó es que "cuando la médica que hizo la autopsia dio el informe, dijo que una de sus hipótesis era que Lucía había muerto por abuso sexual, provocado con un objeto distinto a un sexo masculino", pero también aclaró que "otra de las alternativas era que hubiera fallecido de un edema pulmonar por una sobredosis, y por eso pidió que se analizaran otras cosas".

Respecto a esto, finalmente una junta médica determinó que la adolescente había perdido la vida por un paro cardiorrespiratorio producto de una sobredosis, y no por el abuso sexual.

Finalmente, mañana acudirán a declarar 14 personas nuevas, y se espera que las audiencias con testigos terminen a mediados de noviembre, y que luego de eso, unos días después todas las partes presentes sus alegatos finales, de cara a la resolución de los jueces.