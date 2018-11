Drogas, golpes y una chica que casi muere desfigurada: las claves del juicio al violento anestesista

Acusado de "tentativa de femicidio" y "suministro y entrega de drogas agravado por su condición de médico", Gerardo Billiris enfrentará desde hoy a un tribunal.

Billiris está acusado de tentativa de femicidio.

El anestesista de 41 años drogó y golpeó brutalmente a Belén Torres, de 24, en en enero de 2017. Había captado a la joven a través de la app de citas Tinder para luego ofrecerle trabajo.

Billiris, quien trabajaba como coordinador de anestesiología pediátrica del Hospital Militar, invitó a Torres a su casa y según el relato de la víctima, la obligó a drogarse. Él también consumió y momentos más tarde la atacó ferozmente.

Según la joven, el anestesista empezó a convulsionar, ella trató de moverlo para auxiliarlo y él comenzó a golpearla con saña. Belén logró abandonar el departamento y pidió ayuda a un vecino antes de desmayarse.

"Estoy convencida de que me quiso matar. No sé cómo pero estoy viva de milagro", supo relatar Torres agregando que recibió casi 20 testimonios de otras mujeres que vivieron experiencias similares a manos de Billiris. "Incluso algunas de ellas fueron abusadas, me di cuenta que no fue algo excepcional, era una forma de actuar", señaló.

Actualmente, el anestesista permanece detenido en la cárcel de Ezeiza bajo el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), donde es tratado por adicciones.

La sentencia, antes de fin de año

El juicio a Billiris será oral y público, y durará dos meses con jornadas completas de audiencia que tendrán lugar los jueves y viernes. La sentencia podría conocerse a fin de año.



También se juzgará como cómplices al ex actor y relacionista público Juan Martín Mercado y a Cristopher Rosenthal Verdaguer quienes además poseen dos denuncias de abuso sexual con acceso carnal.

"Es una persona con una adicción de más de 20 años, con problemas gravísimos de adicciones. El grado de estupefacientes que tenía en sangre hace que fuera imposible que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo", señaló en relación a la estrategia de defensa Marcelo Chumbita, abogado de Billiris, en diálogo con Clarín.

"Había dos personas en el lugar, sería imposible que haya sido otra persona quien ocasione las lesiones. Por lo cual, si bien él no recuerda, no tiene otra alternativa que aceptar que esas lesiones las ocasionó él", reconoció al mismo tiempo el letrado.