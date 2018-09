El enojo del papá de Genaro Fortunato tras la leve condena a Julieta Silva: "Es un mamarracho"

Este lunes el Tribunal Colegiado N°1 de San Rafael decidió, después de casi tres semanas de juicio, condenar a tres años y nueve meses de prisión a Julieta Silva, la mujer de 30 años que fue acusada de haber atropellado intencionalmente a su novio Genaro Fortunato en la madrugada del 9 de septiembre de 2017.

Aunque el fiscal pidió 14 años de prisión, lo cierto es que los jueces consideraron que la muerte de Fortunato ocurrió de manera accidental. Ante esta situación, el papá de la víctima mostró su descontento, y entre lágrimas sostuvo que el proceso contra la acusada resulto ser "un mamarracho", y que lamentablemente no se hizo "justicia" por la muerte de su hijo.

Genaro Fortunato fue atropellado por Julieta Silva en la madrugada del 9 de septiembre de 2017.

En una sala colmada de expectativas y ansiedades, los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y María Eugenia Laigle decidieron por unanimidad que Silva fuera condenada a tres años y nueves meses de prisión por la muerte de su novio Genaro Fortunato, acusada de haber cometido el delito de "homicidio culposo agravado".

Esto significa que para ellos la novia de Fortunato lo atropelló de manera accidental, debido a que no vio que el rugbier había quedado tirado en el piso luego de caerse.

Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión.

Sin embargo, esto no es todo, porque el tribunal también resolvió que la joven siga con prisión domiciliaria, y que cumpla el resto de la condena en la misma condición.

Luego de que se leyera el veredicto, los familiares del joven fallecido se quedaron sentados en sus asientos en silencio, atónitos por lo que acaban de escuchar.

Los familiares de Genaro Fortunato se mostraron angustiados por la decisión del tribunal.

"Hemos pasado un año de nuestras vidas consumiéndonos para que aparezcan con este mamarracho", dijo indignado a Canal 7 Miguel Fortunato, el papá de Genaro.

“Ahora necesito un par de días para volver a respirar porque estoy saturado, asqueado de todo este proceso que fue desgastante, estúpido e inservible", confesó, al mismo tiempo que dijo que "no volvería a reclamar" una condena para Silva porque es inútil. "Yo buscaba justicia y no me la dieron”, aseguró.

Fortunato y Silva eran pareja desde hacía pocos meses.

Del mismo modo, Fortunato volvió a asegurar que Silva atropelló intencionalmente a su hijo, ya que considera que es muy difícil que alguien no se de cuenta de que embistió a una persona con su auto.

"El auto de Julieta arrastró a Genaro tres metros, él medía 1,85 y pesaba 85 kilos. No lo vio a Genaro pero vio al trapito a 18 metros", se preguntó.

Finalmente, la hermana del joven fallecido, Agostina Fortunato, también utilizó sus redes sociales para hacer referencia al fallo del tribunal, y en su mensaje opinó que es "realmente vergonzoso lo que pasó ayer" en el tribunal.

"Se va a hacer justicia cabezón de mi vida, es realmente vergonzoso lo que paso ayer, realmente estoy desilusionada con la Justicia pero no vamos a dejar que este sea un caso mas te extraño y te amo. ¡Justicia por vos!", cerró.