Exclusivo: condenaron y detuvieron a las cinco maestras acusadas de maltrato en el Jardín Tribilín

Tras cinco años de una espera insoportable, la semana pasada comenzó en San Isidro el juicio contra cinco docentes y auxiliares del Jardín Tribilín, quienes fueron acusadas de maltratar terriblemente a sus pequeños alumnos de entre 3 y 5 años.

Aunque el proceso tardó mucho en empezar, finalmente en las últimas horas la fiscalía y la querella pidieron en sus alegatos en el juicio oral hasta 12 años de prisión para las acusadas, y además solicitaron un adelanto del veredicto condenatorio.

Por esto mismo, los jueces Federico Ecke, Hernán San Martín y María Coelho hicieron lugar a la demanda, y finalmente este jueves las cinco acusadas fueron condenadas y apresadas, ya que el tribunal consideró que había peligro de fuga debido al pedido de pena que hicieron los investigadores y los abogados de las familias de las víctimas. Lo que significa que ante una eventual pena de cumplimiento efectivo ellos consideran que las mujeres podrían escapar.

Sobre esto, el abogado Sergio Arenas informó a este portal que los jueces encontraron esta tarde culpables a las imputadas pero que aún no definieron el monto de la pena.

Detuvieron a las cinco maestras acusadas de maltrato en el Jardín Tribilín.

En las últimas horas, la fiscalía del caso, a cargo de Carolina Asprella y Gonzalo Acosta, solicitaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Oral N° 4 la pena de 10 años de prisión por el delito de abandono de persona agravado, mientras que la querella pidió 12 años, ya que sumaron dos por el delito de amenazas.

Muy emocionada, Valeria García, mamá de uno de los chicos que fueron víctimas de las docentes, confirmó a BigBang que Yanina Gogonza, Noelia Gallardo, Mariana Buchniv, Gisela Diap, y Noemí Núñez fueron detenidas inmediatamente luego de que los jueces consideraran que eran culpables y que había un gran riesgo de fuga por la pena que pidieron desde la fiscalía y la querella.

Además, García reveló que las imputadas dijeron sus últimas palabras antes de que se hicieran los alegatos, y en sus descargos todas negaron haber maltratado a los niños, aunque sí reconocieron que utilizaron con ellos términos que no eran los correctos.

"Noemi hizo su descargo y ella reconoció que algunos términos no eran los apropiados y dijo no haber presenciado un montón de situaciones y pidió perdón porque dice entender el dolor de los padres", contó la mamá, aunque aclaró que ella no cree en su perdón ni en el de las demás, porque ninguna de las acusadas los miró cuando dijeron sus disculpas.

Una de las mamás de los niños maltratados se mostró muy emocionada ante la detención de las docentes.

Además, García explicó que los abogados defensores negaron en sus alegatos que haya existido abandono de persona, y hasta pidieron la absolución de sus clientas.

"Estamos muy conmocionados porque sinceramente no pensé que esto iba a pasar", comentó a este portal Valeria García y por último, sin poder creer lo que vivió esta tarde, aseguró que toda esta lucha fue únicamente "por su hijo".

"No hay años de cárcel que a mi me saquen el dolor, ni que se haya ensuciado la credibilidad de mi hijo", contó, antes de decir que el 5 de noviembre finalmente la Justicia decidirá la pena de las condenadas.

Los terribles hechos

El caso se hizo público en el año 2013, después de que un padre decidiera mandar a su hija con un iPod en la mochila para ver qué era lo que ocurría dentro de la sala.

Sus sospechas se debían a que muchos de los alumnos no querían ir al jardín, otros se hacían pis encima antes de entrar e incluso alguno de los chicos llegó a decirle a sus padres que algunas cosas extrañas pasaban dentro del salón.

Las docentes negaron haber maltratado a los niños.

Por esto mismo, el padre tomó cartas en el asunto, y cuando su hija volvió a la casa, con mucho horror entendió todo. En las grabaciones se escuchaban cosas terribles, porque las maestras amenazaban a los chicos, les gritaban continuamente y hasta los agredían verbalmente.

En algunos audios se puede advertir que las acusadas trataban a los chicos de "enfermos mentales", mientras que en otra parte de la conversación una de ellas le decía a uno de sus alumnos: "¿Podés sacar el cuaderno en vez de ponerte a boludear? Dejá de gritar, callate".

Incluso, los amenazaban con meterles la cabeza dentro de la pileta del baño, y en otras ocasiones obligaban por la fuerza a los chicos a comer aunque no quisieran hacerlo.

Luego de escuchar semejaste atrocidades, los padres del jardín hicieron la denuncia formalmente contra los las maestras y los auxiliares, y luego de años de incertidumbre, finalmente el caso llegó a la Justicia, y aunque aún falta definir los años de la condena, por el momento se resolvió su culpabilidad y la detención de las cinco acusadas.