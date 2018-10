Las 18 claves de la resolución del juez Carzoglio tras rechazar detener a Pablo Moyano

El juez Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº 9 del Polo Judicial de Avellaneda, decidió no detener a Pablo Moyano en el marco de la causa que investiga a dirigentes y barras del Club Atlético Independiente por presunta asociación ilícita.

El pedido de detención había sido hecho por el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, quien acusó al vicepresidente de Independiente de ser el jefe de una asociación ilícita que defraudó al club de Avellaneda.

El juez Carzoglio apuntó contra los medios y dijo que recibió amenazas,

En la resolución, el juez señaló que "las presuntas acciones y conductas de (Pablo) Moyano de ningún modo, y por el momento, pueden considerarse abarcadas por las figuras que se le pretenden endilgar" y advirtió que el pedido de detención por parte de Scalera es "endeble" y hasta "contradictoria" por momentos al intentar vincular al hijo de Hugo Moyano con la barra brava del club de Avellaneda.

Cabe resaltar que el fiscal sostiene -sobre la de base de escuchas y comunicaciones telefónicas- que los barras del Rojo obtenían beneficios (como viajes y entrega de entradas para la reventa) a través de los directivos, con Pablo Moyano a la cabeza. "La obtención de beneficios jamás podrían desarrollarse sin la convivencia, autorización o beneplácito de las autoridades del Club Independiente", señaló Scalera.

Según señala la resolución del juez Carzoglio, a la que tuvo acceso BigBang, el fiscal de Lomas de Zamora advierte que los dirigentes del club podrían intentar justificar su accionar basándose en la condición de "violentos" de los barras. "Las autoridades nada podrían hacer, pues, de someterse a sus designios aquellas también se verían afectadas por el despliegue criminal del grupo violento", detalla el magistrado.

El juez decidió no ordenar la detención de Pablo Moyano.

Pese a esto, para Carzoglio ninguna de las escuchas da cuenta de la participación de Moyano en su presunto carácter de Jefe de asociación ilícita y sostiene que ese rol le pertenece a Pablo "Bebote" Álvarez. "Ninguna, en algún momento se lo menciona, de las escuchas telefónicas o comunicación presentada por el Dr. Scalera lleva a involucrar a Moyano en cuanto al papel que se le pretende arrogar", señala.

Y agrega: "No encuentro peligro procesal alguno que hiciera necesaria la privación de libertad de Pablo Moyano teniendo en cuenta que se trata de un personaje de actuación pública, agregando a ello que no surge antecedentes condenatorios alguno para justificar la medida que se requiere. Por todo ello, no voy a hacer lugar a lo requerido por el señor agente fiscal".

Bebote Álvarez, señalado por el juez como el verdadero líder de la asociación ilícita.

Para Carzoglio, según remarca, su decisión no obedece a un "capricho" o una "tendenciosa opinión opinión", sino que se halla en las constancias que no acreditan en la forma que exige el art. 151 del CPP, ya que según él no existen elementos suficientes o indicios vehementes que lo lleven a la sospecha que en algún momento Moyano participó de esta asociación ilícita.

Los puntos sobresalientes de la resolución del juez Carzoglio