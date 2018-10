Carrió advirtió a Macri: "Voy a amigarme con el presidente cuando me saque a Garavano"

En medio de las fuertes internas, la diputada oficialista Elisa Carrió volvió a apuntar contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien había cuestionado duramente la semana pasada y hasta pidió su juicio político. La líder de la Coalición Cívica ahora desafió Mauricio Macri: “Voy a amigarme con el presidente cuando saque a Garavano”, disparó durante un acto en el que se encontraba el mandatario.

Todo ocurrió esta mañana durante el lanzamiento del plan federal de exportaciones en el CCK, que fue encabezado por el propio Macri. Luego de haber dicho el fin de semana que había perdido la confianza en el presidente, ahora Carrió exigió que aparte a Garavano para recuperar la relación con el jefe de Estado.

Aunque Carrió dijo el domingo pasado que no rompería Cambiemos, sí le exigió a Macri que defina si estaba “en la línea Angelici” o en “la línea Carrió”. Ahora, sus dichos no hacen más que profundizar la grieta interna dentro del Gobierno, que salió a la luz después de que el ministro de Justicia asegurara en una entrevista con TN que no es bueno para el país que un ex presidente sea detenido.

En el Gobierno había expectativa por una foto de Macri con Carrió en el acto de esta mañana, aunque los dichos de la líder de la Coalición Cívica no hicieron más que ensanchar la grieta. Aunque lo más fuerte fue lo que dijo sobre el presidente y Garavano, la diputada oficialista también cuestionó la resolución que obligaba a los usuarios a financiar las pérdidas de las empresas distribuidoras de gas producto de la devaluación.

“Gracias a Dios derogaron ese horror, gracias Negri”, sostuvo en referencia al diputado nacional de la UCR que había exigido a sus socios del Gobierno que el Estado se hiciera cargo de subsidiar a las empresas.

“No se preocupen por la crisis, la crisis es la gran oportunidad”, continuó Carrió. Además, le apuntó al secretario de Producción, Dante Sica: “Lo voy a seguir de cerca- le dijo mientras lo apuntaba con el dedo - no se me corra para las grandes empresas y cuide a las pymes”.