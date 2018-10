Confirman las penas por la causa de Once: Jaime, Schiavi y los Cirigliano al borde de la detención

La Cámara Federal de Casación Penal no dio a lugar al pedido de la defensa de los condenados por el juicio de la tragedia de Once entre los que se encuentran los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los empresarios dueños de Trenes de Buenos Aires (TBA), los hermanos Cirigliano.

Una de las fotos de la tragedia que sucedió en 2012.

El fallo, que tuvo las firmas de Eduardo Riggi y Liliana Catucci, mientras que Carlos Mahiques votó en disidencia parcial, también alcanza al motorman que conducía la formación “Chapa I”, Matías Córdoba. De esta forma, todos los 28 condenados en el juicio que finalizó en 2015 serán detenidos en las próximas horas.

Por su parte, el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, que se encuentra detenido todavía no está alcanzado por este fallo debido a que es juzgado en una causa paralela por la tragedia que se cobró la vida de 51 personas.

