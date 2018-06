El bloque de Cambiemos vive una guerra interna por la despenalización del aborto

El debate por la despenalización del aborto en el propio Cambiemos generó cruces internos entre los miembros del bloque. Algunos inclusive llegaron al punto de entrar a un terreno "personal".

Es que los cruces internos por las posturas a favor y en contra ya comenzaron a generar relaciones rotas dentro del propio bloque.

Una de las primeras medidas que tomaron para evitar las internas es la prohibición de subir cualquier tipo de material proselitista, tanto a favor como en contra de la norma, en el grupo interno de Whatsapp. Sin embargo eso no alcanzó. "Hay diputados que militan muy fuerte la causa y eso genera rispideces", sostuvo uno de los últimos legisladores en definir su postura.

Los funcionarios de Cambiemos que se encuentran a favor de la despenalización.

El proyecto tuvo dos grandes bloques de "voceros" dentro del oficialismo. Dentro de los que buscan que se apruebe se encuentran Karina Banfi y Daniel Lipovetsky. Mientras que del otro, la figura más preponderante es la de la Carmen Polledo.

"Cuando se decidió recuperar la agenda pública e instalar el debate nunca se pensó que se pudiera corroer tanto al bloque. Hay cruces fuertes, que no se van a solucionar más", expresó uno de los diputados contrario al proyecto.

Esas críticas, de ambos lados, para algunos diputados consultados por Big Bang pueden llegar a repercutir en votaciones siguientes. "Mucho de lo que pasó se verá en el futuro. Este proceso va a dejar muchas desconfianzas, independientemente del resultado", agregó otra fuente al tanto de la situación. Un punto de inflexión fueron las amenazas que recibieron durante las últimas dos semanas los diputados que están a favor de la despenalización.

Los funcionarios de Cambiemos en contra de la despenalización.

Sin embargo, la comparación entre las presiones que recibieron los que se encuentran a favor del aborto y las recibidas por quienes están en contra fue una de las cuestiones que detonó, en muchos casos, problemas entre diputados.

"No se puede comparar que te digan "ojala que te mueras como todos los bebés que vas a matar" con que te corran por Twitter para que votes a favor", precisó una diputada nacional que además negó la existencia de las mencionadas rispideces. Fuentes del bloque manifestaron además que el número de indecisos dentro de Cambiemos pasa más por no exponerse antes de la votación, por más que tienen su postura definida. "Me corrieron para que decida mi voto, pero todavía no terminé de decidirme", le respondió a Big Bang uno de los pocos diputados que todavía no terminó de definirse.

La diputada nacional Karina Banfi, una de las principales voceras a favor del proyecto.

Mientras tanto en la Unión Cívica Radical (UCR) la grieta entre "correligionarios" se profundizó como en ningún otro espacio dentro de Cambiemos. En el seno del radicalismo les critican a los diputados que no votarán a favor que desoyen el mandato de cada una de las asambleas provinciales en donde se ratificó la postura de apoyo a la iniciativa.

Anoche, en noche en el último poroteo que le alcanzaron el titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, y el jefe del interbloque, Mario Negri, a presidente Mauricio Macri, se reflejó que los votos no alcanzarían para darle media sanción al proyecto. Fuentes al tanto de la situación negaron que algunos de los indecisos podrían llegar a "guardarse" por si la Casa Rosada durante la votación considera que necesita aprobarse